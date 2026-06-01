Ágora celebra 20 años de Zona de Silencio con edición especial

A dos décadas de la publicación de Zona de Silencio, la banda mexicana Ágora anunció el lanzamiento de Zona de Silencio XX, una edición conmemorativa que recupera uno de los discos más influyentes del metal progresivo en español y que estará disponible tanto en plataformas digitales como en formatos físicos de colección.

La producción reúne tres discos que documentan la evolución de una obra que marcó la trayectoria del grupo y dejó huella en la escena latinoamericana. El primer volumen conserva la mezcla original publicada en 2005, mientras que el segundo incorpora la versión remezclada y remasterizada que la agrupación presentó en 2017.

"20 años después, el silencio sigue hablando", señaló la banda al anunciar el proyecto, concebido como un recorrido por la historia de uno de los trabajos más representativos de su catálogo.

Material inédito y regrabaciones para nuevas audiencias

El tercer volumen concentra material inédito que permaneció fuera del alcance del público durante dos décadas. El contenido incluye demos, grabaciones tempranas y versiones preliminares que permiten conocer el proceso creativo detrás del álbum. Entre las piezas recuperadas figuran Keep Breathing y Breaking The Silence, composiciones en inglés que muestran algunas de las primeras etapas de desarrollo musical del grupo.

Como parte de la celebración, Ágora también regrabó Seres Eternos con la participación de la cantante Mar Lara. La nueva versión incorpora arreglos renovados y una interpretación vocal distinta a la original, con la intención de acercar el repertorio histórico de la banda a nuevas audiencias sin perder la esencia que convirtió al tema en una de las piezas más reconocidas de su discografía.

Desde su lanzamiento, Zona de Silencio se consolidó como una referencia dentro del metal progresivo mexicano gracias a su complejidad musical, la ejecución técnica de sus integrantes y una propuesta que logró trascender fronteras dentro del circuito latinoamericano del género.

Con Zona de Silencio XX, Ágora no sólo celebra un aniversario. También rescata parte de su memoria artística y vuelve a poner en circulación una obra que ayudó a definir una etapa fundamental para el desarrollo del metal progresivo hecho en México.