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Shakira gana batalla legal contra España

La Audiencia Nacional determinó que Shakira no superó los 183 días de residencia fiscal en España durante 2011, clave para anular la sanción.

Shakira gana batalla legal contra España.
Shakira gana batalla legal contra España.

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Este lunes, 18 de mayo de 2026, la Audiencia Nacional de España ha anulado la liquidación y sanción impuesta por la Agencia Tributaria a Shakira, en un litigio que involucró más de 55 millones de euros por los impuestos sobre la renta (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio del año 2011.

En un comunicado, la Audiencia explicó que no se probó que la artista hubiera permanecido más de 183 días en España, tal como exige la ley para determinar la residencia fiscal.

Según el Tribunal, Shakira solo estuvo 163 días en el país durante ese ejercicio fiscal, lo que desestimó la suposición de que tenía su domicilio fiscal en España.

Se aclaró que la residencia en Bahamas no era relevante, ya que lo crucial era demostrar la permanencia en España; de este modo, la Administración no logró probar que la cantante tuviera su núcleo de intereses económicos ni familiares en el país.

La sentencia, ordena la devolución de las cantidades abonadas, más intereses.  Con esta resolución, Shakira consigue un respiro importante, tras años de una batalla legal.

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