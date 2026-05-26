BTS lanzará video inédito de su visita a Palacio Nacional

¡Buenas noticias para las A.R.M.Y.!

Con la promesa de que BTS volverá a México en 2028, la agrupación dio a conocer que, mientras tanto, sus fans podrán disfrutar de ellos en la pantalla grande.

En sus redes sociales anunciaron que estrenarán un video que se grabó durante su visita a Palacio Nacional, luego de ser invitados por la presidenta Claudia Sheinbaum, el pasado 6 de mayo.

Fans de BTS en el Zócalo.

Cuartoscuro

¿Cuándo se estrenará el video de BTS en Palacio Nacional?

La grabación se estrenará este 27 de mayo a través de sus canales oficiales. En el centro de México, el estreno será a las 5:00 de la mañana.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre el contenido del video.

Cabe recordar que la agrupación ofreció tres conciertos en la CDMX como parte de su tour ARIRANG, los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

¿Cuántas personas vieron a BTS en el Zócalo?

Durante más de cinco horas, seguidores de los intérpretes de "SWIM" esperaron en la plancha del Zócalo capitalino para poder saludar y fotografiar a la agrupación, un día antes de su primer concierto en la capital.

El encuentro inició a las 17:07 horas y tuvo una duración aproximada de cuatro minutos, en el que también estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum.