Caifanes envía mensaje a Marcovich tras su hospitalización

Caifanes envió un mensaje de apoyo a Alejandro Marcovich durante su presentación en la Velaria de la Feria de León, en Guanajuato. Saúl Hernández tomó la palabra en nombre de la banda para desear la recuperación del exguitarrista, quien permanece hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral.

"Mandar un abrazo muy cariñoso, con mucho amor, mucha luz. Todo lo mejor para Alejandro Marcovich; le deseamos con todo amor, de todo corazón, que se recupere pronto. En nombre de Dios le enviamos muchas oraciones y mucho amor", expresó Hernández ante el público.

El gesto ocurre tras años de distanciamiento entre ambos músicos. Marcovich formó parte de Caifanes desde 1989 y su ingreso redefinió el sonido del grupo con temas como Afuera y No dejes que. Su salida en 1995 respondió a diferencias creativas con Hernández, según antecedentes públicos de la banda.

#Música | En su más reciente presentación, Caifanes le deseó lo mejor a Alejandro Marcovich, quien fue guitarrista de la agrupación y que actualmente está en coma tras sufrir un derrame cerebral pic.twitter.com/XFiEfMfmom — Luis Guillermo Digit (@luisgdigital) May 24, 2026

¿Cuándo se separó Marcovich de Caifanes?

Marcovich volvió a integrarse a Caifanes en 2011, aunque la reconciliación musical duró poco. En 2014, la agrupación confirmó su separación definitiva del guitarrista. Alfonso André explicó entonces que la convivencia entre ambos implicaba un desgaste que afectaba la dinámica interna del grupo.

El exguitarrista argentino radicado en México, permanece en terapia intensiva desde la noche del 19 de mayo tras el derrame cerebral.

El exguitarrista argentino permanece en terapia intensiva desde el 19 de mayo tras sufrir un derrame cerebral. Foto: Cuartoscuro ❮ ❯

Su equipo informó la suspensión de presentaciones y compromisos profesionales hasta nuevo aviso debido a su estado de salud.

La expresión pública de Caifanes ocurre en medio de ese cuadro médico y rompe, al menos de forma pública, con años de distancia entre dos figuras centrales en la historia del rock mexicano.