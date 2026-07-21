Flor Vigna corre a Lau Stylist por declaraciones contra mexicanos

Después de las polémicas declaraciones de Lau Stylist o Laura Styling, quien trabaja para Flor Vigna, no sólo le llovieron críticas, sino que hace apenas unas horas, la actriz y cantante, declaró que no está de acuerdo con todo lo que dijo su connacional.

Pese a que se había difundido un audio donde Vigna defendía a Lau Stylist, diciendo que no la iba a correr, pues no quería ser una mala persona al dejarla desempleada, al parecer cambió de parecer, tal como lo dio a conocer en una historia de sus redes sociales.

Según lo que cuenta en un nuevo audio que trascendió en la red social X, el día de ayer vio todo el escándalo "muy por encima". Sin embargo, añade que por la noche, cuando se enteró bien e investigó qué fue lo que ocurrió, tomó la decisión de no seguir adelante trabajando con su estilista.

Flor Vigna prefiere estar mal vestida, antes que volver a trabajar con Lau stylist

"Mi gente linda, les cuento que no tengo estilista. Voy a entrar o desnuda, o mal vestida o lo que fuese, pero acá no es importante la ropa; no me importa estar mal vestida toda la temporada. Lo que me importa es no coincidir en estos valores", dice la actriz.

Flor Vigna es una de las participantes confirmadas para La Casa de los Famosos y según declaró, ya despidió a Lau stylist. De hecho compartió un breve comunicado tras el escándalo, esta tarde a través de sus Instagram stories.

?? INESPERADO | La actriz argentina FLOR VIGNA dice que ya no trabajará con la Stylist que insultó mexicanos, para el proyecto de LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉ-XI-CO



"vos vas a tener tu pago... Hacemos los looks que probamos, todo... pero no vamos a trabajar juntas"



Es decir que... pic.twitter.com/DS3MtWqvYc — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 21, 2026

"Estaré mal vestida en este proyecto (La Casa de los Famosos), pero por lo menos voy a defender lo que pienso", fueron sus palabras. Sin embargo algunos de sus seguidores rechazaron esta nueva declaración y dentro de la publicación recibió críticas.

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"¡Ay, ajá! no estamos perdonando ahorita. Flor Vigna será la primera en salir", " Aaa vamos a jugar a q no trabajas conmigo y te pago amiga, al cabo no ven ... Los mexicanos tontos no somos amiga así bye olvídate de la gente de México" y "¿Nos quiere ver la cara o qué?" fueron algunos de los comentarios de la publicación.