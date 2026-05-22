Ricky Martin detiene concierto tras ataque con gas lacrimógeno en Montenegro

El cantante puertorriqueño Ricky Martin vivió momentos de tensión durante un concierto en Montenegro, luego de que una persona presuntamente lanzara gas lacrimógeno cerca del escenario, lo que obligó a interrumpir el espectáculo por varios minutos.

El show se realizó en la Plaza de la Independencia de Podgorica, capital de Montenegro, como parte de las celebraciones por el 20 aniversario de la independencia del país balcánico.

Además el concierto formaba parte de la gira europea "Ricky Martin Live", con la que el artista recorrerá distintos países del continente durante el verano de 2026.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales por asistentes al evento, el ambiente cambió repentinamente cuando varias personas comenzaron a cubrirse el rostro y a retirarse de la zona más cercana al escenario debido a la irritación provocada por el químico.

Ante el incidente, el espectáculo fue pausado temporalmente mientras las autoridades revisaban las condiciones dentro del recinto.

En las grabaciones compartidas en internet también se observa que Ricky Martin abandonó momentáneamente el escenario mientras personal de seguridad atendía la emergencia.

Minutos después, el concierto pudo reanudarse y el intérprete retomó su presentación después de asegurarse que no se reportaron personas heridas de gravedad.

RICKY MARTIN INTERRUMPE SHOW TRAS ATAQUE CON GAS LACRIMÓGENO



El concierto de Ricky Martin en Montenegro fue suspendido por varios minutos luego de que una persona lanzara gas lacrimógeno cerca del escenario, generando tensión entre los asistentes.



El equipo de seguridad actuó... pic.twitter.com/HR5qPUDH4J — 24 Morelos (@24_morelos) May 22, 2026

La gira "Ricky Martin Live" contempla próximas fechas en países como Italia, Alemania, Suiza, República Checa, Polonia, Turquía y otros destinos programados hasta agosto.

Hasta el momento, las autoridades locales no han informado oficialmente si hubo personas detenidas relacionadas con el lanzamiento del gas lacrimógeno, ni se han dado detalles sobre el motivo detrás del ataque.