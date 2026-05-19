En el Parque Fundidora se realizarán varios conciertos
FIFA Fan Fest Monterrey: ¿Quién ha confirmado y cómo puedo tener entradas?
Por: Jazmín Rodríguez
En Monterrey, se preparan para recibir a los extranjeras que vengan a disfrutar del Mundial 2026.
Pero los eventos que se preparan no sólo tiene que ver con partidos, dentro del Estadio BBVA, sino también se preparan eventos sociales en el Parque Fundidora.
En el parque no sólo se transmitirán los partidos del Mundial, también habrá venta de comida, pero lo que más le importa a las personas son los conciertos.
¿Qué artistas de presentarán en el Fan Fest Monterrey?
Monterrey no solamente será el estado en el que se lleven a cabo los partidos de Suecia, Túnez, Japón, Corea del Sur y Sudáfrica, pues El Parque Fundidora estará lleno de 21 días con presentaciones musicales.
Este festival se realizará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, y se podrá disfrutar de artistas nacionales e internacionales de diversos géneros musicales en las siguientes fechas:
- 11 de junio: La Leyenda
- 12 de junio: De Parranda
- 13 de junio: Chayanne
- 14 de junio: Caballo Dorado
- 18 de junio: Genitalica
- 19 de junio: La Costumbre
- 20 de junio: El Gran Silencio
- 21 de junio: Imagine Dragons
- 23 de junio: Toy Selectah
- 24 de junio: Grupo Firme
- 27 de junio: Los Cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr.
- 28 de junio: Enrique Iglesias
- 29 de junio: The CLSSX
- 30 de junio: 3BallMTY
- 3 de julio: Jumbo
- 4 de julio: El Malilla
- 5 de julio: Payasonicos
- 10 de julio: Mc Davo
- 11 de julio: La Sonora Dinamita
- 18 de julio: Kevis y Maiky
- 19 de julio: Artista sorpresa
¿Cómo obtener los boletos?
Este miércoles 21 de mayo comenzará la venta de boletos para las distintas presentaciones musicales que se realizarán durante el FIFA Fan Festival Monterrey 2026.
Para cada uno de estos conciertos se tendrán disponibles diversas categorías de entradas, entre las que incluso se podrán encontrar Preferentes y VIP; sin embargo, aún no se han dado a conocer detalles sobre el costo que tendrán.
Edición 1: Portada digital destacada.