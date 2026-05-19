FIFA Fan Fest Monterrey: ¿Quién ha confirmado y cómo puedo tener entradas?

En Monterrey, se preparan para recibir a los extranjeras que vengan a disfrutar del Mundial 2026.

Pero los eventos que se preparan no sólo tiene que ver con partidos, dentro del Estadio BBVA, sino también se preparan eventos sociales en el Parque Fundidora.

En el parque no sólo se transmitirán los partidos del Mundial, también habrá venta de comida, pero lo que más le importa a las personas son los conciertos.

¿Qué artistas de presentarán en el Fan Fest Monterrey?

Monterrey no solamente será el estado en el que se lleven a cabo los partidos de Suecia, Túnez, Japón, Corea del Sur y Sudáfrica, pues El Parque Fundidora estará lleno de 21 días con presentaciones musicales.

Este festival se realizará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, y se podrá disfrutar de artistas nacionales e internacionales de diversos géneros musicales en las siguientes fechas:

11 de junio : La Leyenda

: La Leyenda 12 de junio: De Parranda

De Parranda 13 de junio: Chayanne

Chayanne 14 de junio: Caballo Dorado

Caballo Dorado 18 de junio: Genitalica

Genitalica 19 de junio: La Costumbre

La Costumbre 20 de junio: El Gran Silencio

El Gran Silencio 21 de junio: Imagine Dragons

Imagine Dragons 23 de junio: Toy Selectah

Toy Selectah 24 de junio: Grupo Firme

Grupo Firme 27 de junio: Los Cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr.

Los Cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr. 28 de junio: Enrique Iglesias

Enrique Iglesias 29 de junio: The CLSSX

The CLSSX 30 de junio: 3BallMTY

3BallMTY 3 de julio: Jumbo

Jumbo 4 de julio: El Malilla

El Malilla 5 de julio: Payasonicos

Payasonicos 10 de julio: Mc Davo

Mc Davo 11 de julio : La Sonora Dinamita

: La Sonora Dinamita 18 de julio: Kevis y Maiky

Kevis y Maiky 19 de julio: Artista sorpresa

Listas las agrupaciones y cantantes que estarán presentes en el FIFA Fan Fest en Monterrey



Música, fútbol y diversión reunidos en un mismo lugar pic.twitter.com/vUkiGcKqzu — Antonio Nelli (@Antonio_Nelli) May 15, 2026

¿Cómo obtener los boletos?

Este miércoles 21 de mayo comenzará la venta de boletos para las distintas presentaciones musicales que se realizarán durante el FIFA Fan Festival Monterrey 2026.

Para cada uno de estos conciertos se tendrán disponibles diversas categorías de entradas, entre las que incluso se podrán encontrar Preferentes y VIP; sin embargo, aún no se han dado a conocer detalles sobre el costo que tendrán.