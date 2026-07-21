¿Por qué Flor Vigna no despide a Lau styling tras insultar a mexicanos?

Luego del polémico video difundido de la estilista y vestuarista Laura Villa, mejor conocida como Lau Styling en redes sociales, donde claramente insulta a los mexicanos después de la Final en la Copa del Mundo 2026, trascendió un audio de Flor Vigna, la famosa actriz que ha empleado a la estilista.

En dicho audio, la actriz, cantante, bailarina y presentadora argentina, asegura que la estilista está pasando por un muy mal momento económico y por esa razón, aseguró no tener el valor para correrla de su puesto y dejarla sin trabajo a pesar de los comentarios que hizo hacia los mexicanos.

Cabe señalar, que la estilista ya había subido algunas historias en sus redes sociales algo parecido a una disculpa, explicando que lo que expresó era en el contexto del futbol, no lo que pensaba de la gente. Sin embargo, dichas disculpas no fueron aceptadas por la opinión pública en redes sociales.

"A toda la gente mexicana: Si se sintieron ofendidos, yo también me sentí muy ofendida porque nos dijeron cosas muy feas", asegura en el video.

Algunos usuarios de redes sociales aceptaron que se pudo haber tratado de una reacción impulsiva tras el partido, pero otros aseguraron que debía de ofrecer una disculpa más clara, porque justamente se encuentra viviendo en México, tratando de salir adelante en su carrera profesional.

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Laura Styling está toda endeudada: Flor Vigna

De acuerdo con lo declarado por Flor Vigna, su estilista connacional "está toda endeudada pagando todas las cosas que compró para su negocio y no me animo a ser esa persona que la deje sin trabajo", dijo en un audio que trascendió.

"Ya hablé con Laura para que pida disculpas, pero bueno, no la puedo dejar sin trabajo", enfatizó la actriz. Sin embargo, hasta ahora no se conoce ninguna disculpa, sino más bien una aclaración de su comentario.

"NO LA PUEDO DEJAR SIN TRABAJO"



Flor Vigna habla sobre la situación de Laura quien será su stylist esta temporada en La Casa de los Famosos México. #LCDLFMx pic.twitter.com/AVMvOG1hxT — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 21, 2026

El video, tiene más de mil comentarios, donde la acusan de victimizarse en lugar de pedir perdón por la agresión verbal.

"Hoy dejé de seguir 10 mexicanos. ¿Qué sentimiento tienen? Ustedes no llegaron ni a cuartos de finales y me la chupan bien chupada" fue una de las declaraciones de Laura Stylist.

¿Quién es Flor Vigna?

Flor Vigna es una cantante, actriz y presentadora de TV en Argentina, que confirmó su participación en el nuevo reality show La Casa de los Famosos 2026. Laura Styling trabaja con ella como vestuarista.