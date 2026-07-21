El nuevo tráiler de "Spider-Man: Brand New Day" revela una peligrosa amenaza para Parker

El nuevo tráiler de ´Spider-Man: Brand New Day´ ya está causando revuelo entre los fanáticos de Marvel por las sorpresas que adelantó sobre el futuro de Peter Parker.

La cinta protagonizada por Tom Holland representa una nueva etapa para el héroe arácnido después de los acontecimientos de ´Spider-Man: No Way Home´ y, tras una presentación especial en la Ciudad de México, el interés por conocer todos los detalles de la película creció todavía más.

En Ovaciones te decimos todos los detalles que se revelaron en el nuevo trailer de ´Spider-Man: Brand New Day´.

Imagen: Marvel LATAM



Tom Holland y Zendaya en el Fan Event de CDMX

El pasado lunes 20 de julio, Tom Holland, Zendaya y el director Destin Daniel Cretton llegaron a la Ciudad de México para participar en el Fan Event de ´Spider-Man: Brand New Day´, realizado en Aztlán Parque Urbano, el espacio que anteriormente ocupaba la Feria de Chapultepec.

El encuentro reunió a cientos de fanáticos y formó parte de la gira promocional de la nueva película de Marvel y Sony Pictures.

Durante el evento, los protagonistas convivieron con el público y se presentó un nuevo avance de la cinta, que permitió conocer más sobre la historia que continuará después de ´Spider-Man: No Way Home´.

La presentación en CDMX elevó la expectativa alrededor de la cuarta película protagonizada por Tom Holland como Peter Parker, especialmente por las imágenes inéditas que muestran el camino que seguirá el personaje tras quedar completamente aislado del mundo que conocía.

¿De qué trata ´Spider-Man: Brand New Day´? Las sorpresas que reveló el nuevo tráiler

El nuevo tráiler de ´Spider-Man: Brand New Day´ hace un recorrido por la evolución de Peter Parker desde sus primeras aventuras hasta la etapa actual, marcada por las consecuencias del hechizo realizado por Doctor Strange.

Después de que todos olvidaran quién es, el héroe vive completamente solo y dedica su vida a combatir el crimen en Nueva York.

El avance muestra a un Peter Parker más adulto, solitario y entregado por completo a su identidad como Spider-Man. Sin embargo, su nueva vida comienza a complicarse cuando aparece una amenaza que nadie puede ver y que representa uno de los mayores peligros que ha enfrentado.

Una de las grandes sorpresas del tráiler es la presencia de Hulk, interpretado nuevamente por Mark Ruffalo.

El avance anticipa un enfrentamiento entre el héroe arácnido y Bruce Banner, aunque todavía quedan preguntas sobre las circunstancias que llevarán a ambos personajes a enfrentarse.

La película también presenta el regreso de Zendaya como MJ y de Jacob Batalon como Ned. Peter intenta acercarse nuevamente a las personas que fueron importantes en su vida, aunque ahora debe hacerlo en un mundo donde nadie recuerda su identidad.

Además, el avance muestra la participación de Jon Bernthal como Punisher y de Michael Mando como Scorpion, mientras la historia introduce un nuevo conflicto que podría cambiar nuevamente la vida del superhéroe.

Tráiler nuevo de 'Spider-Man: Brand New Day'

¿Cuándo se estrena ´Spider-Man: Un nuevo día´ en las salas de México?

Spider-Man: Un nuevo día´, llegará a los cines de México el miércoles 29 de julio de 2026.

La película tendrá como protagonista nuevamente a Tom Holland y marcará el inicio de una nueva etapa para Peter Parker tras el desenlace de ´Spider-Man: No Way Home´.

Con el regreso de personajes conocidos, la aparición de Hulk y una historia centrada en las consecuencias de la decisión que borró a Peter Parker de la memoria de todos, ´Spider-Man: Brand New Day´ se perfila como uno de los estrenos de Marvel más esperados de 2026.

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