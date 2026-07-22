¿Qué precio tienen los vasos y palomeras coleccionables de Spider-Man y cuándo es la preventa?

La fiebre por el regreso del Hombre Araña a la pantalla grande ya comenzó a sentirse entre los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel.

Mientras la nueva aventura de Peter Parker se acerca a los cines de México, también se revelaron los productos que podrían convertirse en los objetos más buscados por los coleccionistas.

En Ovaciones te decimos todo lo que debes de saber sobre los vasos y las palomeras especiales de Spider-Man, así como sus precios y fechas de preventa.





'Spider-Man: Un nuevo día'

"Spider-Man: Brand New Day" es una de las películas más esperadas por los seguidores del MCU y representa una nueva etapa para Peter Parker, interpretado nuevamente por Tom Holland.

La cinta es dirigida por Destin Daniel Cretton, responsable de "Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos", y cuenta con el regreso de Zendaya como MJ y Jacob Batalon como Ned Leeds.

El elenco también incluye a Jon Bernthal como Frank Castle, mejor conocido como The Punisher; Mark Ruffalo como Bruce Banner; Michael Mando como Mac Gargan, además de Sadie Sink, cuyo personaje se mantiene como uno de los grandes misterios de la película.

La historia se desarrolla después de los acontecimientos de "Spider-Man: No Way Home", cuando el mundo dejó de recordar la existencia de Peter Parker.

De acuerdo con la información oficial de Sony Pictures, el personaje ahora combate el crimen de tiempo completo como Spider-Man, mientras enfrenta la soledad y una nueva amenaza que podría cambiarlo de manera inesperada.

Vasos y palomeras especiales de 'Spider-Man: Brand New Day'

La llegada de la película también estará acompañada por una colección de artículos promocionales para los fanáticos del superhéroe arácnido.

En México, Cinépolis confirmó una línea compuesta por dos vasos coleccionables y una palomera inspirada en Spider-Man.

Los vasos presentan diseños relacionados con algunos de los elementos más reconocibles del personaje, como sus telarañas, el movimiento entre los edificios de Nueva York y la estética urbana asociada con Peter Parker.

La palomera, por su parte, destaca por un diseño de colección inspirado en una enorme telaraña que envuelve la pieza y coloca al Hombre Araña como el elemento central.

Hasta el momento, la información confirmada corresponde a los coleccionables de Cinépolis.

Mientras que Cinemex anunció una colección de un vaso 3D, tres vasos con diferentes figuras y una palomera de Spider-Man para México.

Costos y preventa para coleccionables de Spider-Man: Brand New Day en Cinepolis

Para quienes buscan comprar los vasos y la palomera de Spider-Man, Cinépolis ya dio a conocer los precios y el calendario de venta.

Cada vaso coleccionable tendrá un costo de 245 pesos mexicanos e incluirá una bebida. La palomera de Spider-Man tendrá un precio de 385 pesos.

La preventa exclusiva comenzará el 29 de julio de 2026 para los integrantes de Club Cinépolis que pertenecen a los niveles Fanático y Súper Fanático. Posteriormente, la venta general comenzará el 30 de julio de 2026.

Los productos estarán disponibles hasta agotar existencias, por lo que se espera una alta demanda entre los seguidores de Marvel y los coleccionistas de artículos relacionados con películas.

#SpiderManUnNuevoDía #Marvel #Cinepolis #Jhonnyups ? original sound - ?Jhonnyups ? @jhonnyups ? ? ¡EL HÉROE DE NUEVA YORK ESTÁ DE REGRESO! Estos son los promocionales oficiales que llegarán a Cinépolis con el estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día ?? Desde increíbles vasos hasta una espectacular palomera , estos coleccionables son perfectos para todos los fans del Hombre Araña. ??? ¿Qué te parecieron? Cuéntame en los comentarios: ? ¿Cuál de todos es tu favorito? ? ¿Lo agregarías a tu colección o irías por toda la línea de promocionales? Sígueme para conocer antes que nadie los precios, fechas de preventa, venta general y todas las novedades de los próximos coleccionables de Cinépolis. #SpiderMan

¿Cuánto costarán los vasos y la palomera de Spider-Man en Cinemex?

Los fanáticos de Spider-Man que quieran conseguir los promocionales de Cinemex también tendrán varias opciones para elegir. El primero en llegar será el vaso 3D de Spider-Man, cuyo precio será de 280 pesos y estará disponible a partir del 23 de julio de 2026.

La colección continuará una semana después con el lanzamiento de los vasos con figuras de Spider-Man, por lo que los coleccionistas tendrán que estar atentos a las fechas de disponibilidad para conseguir los distintos diseños.

Por otro lado, la palomera de Spider-Man en Cinemex tendrá un costo de 380 pesos e incluirá una orden de palomitas clásicas grandes y dos refrescos grandes, lo que la convierte en una de las opciones más atractivas para quienes buscan llevarse un artículo coleccionable junto con su combo de cine.

Con estos lanzamientos, Cinemex se suma a la expectativa por el estreno de "Spider-Man: Brand New Day", una de las películas más esperadas por los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel. La disponibilidad de los vasos y la palomera estará sujeta a existencias en las sucursales participantes.

¿Cuándo se estrena ´Spider-Man: Un nuevo día´ en México?

"Spider-Man: Un nuevo día", llegará a los cines de México el miércoles 29 de julio de 2026.

La película tendrá como protagonista nuevamente a Tom Holland y marcará el inicio de una nueva etapa para Peter Parker tras el desenlace de ´Spider-Man: No Way Home´.

Con el regreso de personajes conocidos, la aparición de Hulk y una historia centrada en las consecuencias de la decisión que borró a Peter Parker de la memoria de todos, ´Spider-Man: Brand New Day´ se perfila como uno de los estrenos de Marvel más esperados de 2026.