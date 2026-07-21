Sr. González lanza "Aire De Realidad", una novela gráfica y un disco contra la era de los algoritmos

En un momento en que la inteligencia artificial, los algoritmos y el consumo inmediato dominan la vida cotidiana, Sr. González (exintegrante de Botellita de Jerez) propone detenerse.

El músico mexicano presentará el 22 de julio Aire De Realidad, una obra que reúne una novela gráfica y un álbum conceptual construidos sobre una misma historia de ciencia ficción.

El proyecto narra la historia de Teo Valtierra, un músico que vive en una sociedad donde la realidad quedó subordinada a los algoritmos y al control de intereses poco éticos.

Desde la mirada retrospectiva de una mujer cuya identidad permanece en misterio, la historia sigue la búsqueda de un personaje decidido a recuperar ideales que el tiempo y la tecnología parecen haber borrado.

Durante una sesión de escucha del disco en la Sala Atmos de los Estudios Churubusco, Sr. González refiere que el texto de su autoría fue ilustrado por Ángel Flores Guerra Bistrain. Estará disponible en Ibukku, Buscalibre, Amazon y Gandhi a partir de este miércoles.

Innovación sonora y formatos disponibles

La experiencia continúa con un álbum conceptual integrado por música original compuesta e interpretada por el propio autor. Cada pieza acompaña el desarrollo de la historia y funciona como un elemento narrativo más, no sólo como banda sonora que eventualmente integrará un disco de vinilo.

La producción musical se grabó en los estudios MasterLeo.Mx y Country Club, bajo la mezcla de Leonardo Granados, quien desarrolló una versión en Dolby Atmos y una mezcla binaural diseñada para reproducirse con audífonos, una propuesta que busca ampliar la inmersión del público en el universo de la obra. Esa versión podrá escucharse en Tidal y Amazon Music.

El elenco de voces incluye a Olivia Luna, Gerardo Vásquez y Moisés Palacios, mientras que la producción ejecutiva y artística corrió a cargo del propio Sr. González, quien explicó que tanto la novela gráfica como el disco se desarrollaron de forma paralela, hasta converger en una misma historia contada desde dos lenguajes distintos.

Leonardo Granados precisó que la propuesta sonora no se limita a una mezcla convencional, sino que apuesta por audio binaural y una versión Atmos para ofrecer una experiencia envolvente.

Más allá del lanzamiento editorial y musical, Aire De Realidad plantea una postura frente al consumo acelerado de contenidos digitales. Sr. González sostiene que la obra reivindica el valor del objeto físico y de la observación detallada, en contraste con la lógica de la inmediatez que domina las plataformas digitales, donde paradójicamente también estará publicado el disco.