Ricardo Anaya apoyó eliminar las pensiones millonarias, pero criticó que el límite se base en el salario presidencial; Higinio Martínez prevé votación en el Senado esta semana

PAN y Morena perfilaron en el Senado dos posturas distintas frente a la reforma de pensiones, ya que Ricardo Anaya Cortés, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, respaldó la eliminación de las pensiones millonarias, pero cuestionó que el tope se pretenda fijar con base en el salario presidencial, mientras que Higinio Martínez Miranda, vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta, sostuvo que la iniciativa podría avanzar este martes en comisiones y votarse el miércoles, si así lo permite el proceso legislativo.

Antes de la reunión de la Junta de Coordinación Política, Anaya Cortés afirmó que su bancada está “absolutamente a favor” de eliminar pensiones que consideró “escandalosas” e “inaceptables“. Como ejemplo, mencionó el caso de una persona en Luz y Fuerza del Centro que, dijo, recibe un millón de pesos mensuales, así como el de más de 100 personas que cobran arriba de 400 mil pesos al mes.

El senador panista señaló que el problema de la iniciativa no está en el objetivo de poner fin a esos montos, sino en la forma en que fue redactada. Advirtió que establecer el tope máximo en función del sueldo de la presidenta de la República es un criterio incorrecto, porque si ese salario aumenta también subirían las pensiones, y si disminuye ocurriría lo mismo con ellas.

Por ello, propuso que el límite se establezca en Unidades de Medida y Actualización. Explicó que las pensiones del ISSSTE están topadas en 10 UMAS, equivalentes a alrededor de 35 mil pesos, y las del IMSS en 25 UMAS, poco más de 85 mil pesos. Añadió que, si se busca un tope cercano a 70 mil pesos, equivalente a la mitad del salario presidencial, entonces debería fijarse en 20 UMAS para que su actualización dependa de la inflación.

Sobre la retroactividad, Anaya Cortés indicó que el tema deberá discutirse, aunque recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando se trata de una reforma constitucional no aplica ese principio.

Por su parte, Higinio Martínez Miranda señaló que la reforma de pensiones podría avanzar este martes en comisiones y votarse el miércoles, aunque aclaró que ello dependerá de cómo transcurra el proceso legislativo. El vicecoordinador de Morena añadió que se trata de una propuesta que conviene y que debe salir adelante.