La presidenta de la Mesa Directiva del Senado descartó calificar como “traidores” a los partidos aliados que han manifestado reservas respecto a la iniciativa

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, afirmó que la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe analizarse sin evasivas, mediante una discusión abierta y pública en el Congreso.

En entrevista, al participar en el Consejo Nacional de Morena, señaló que la propuesta apenas comenzó su ruta legislativa en la Cámara de Diputados, por lo que aún deberá pasar por el análisis en comisiones, el intercambio de posiciones entre las fuerzas políticas y la construcción de acuerdos para determinar su eventual aprobación.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara indicó que el hecho de que algunos legisladores hayan adelantado su postura en contra no significa que el tema deba cerrarse, pues el proceso parlamentario implica revisar las propuestas, contrastar puntos de vista y explorar posibles consensos que permitan avanzar hacia una reforma electoral.

Respecto a las posiciones críticas expresadas por algunos partidos aliados, descartó calificarlos como traidores y señaló que su respaldo ha sido importante para impulsar los cambios promovidos por el movimiento político que respalda al actual gobierno. Indicó que el acompañamiento de esas fuerzas políticas ha permitido avanzar en políticas orientadas al fortalecimiento de los derechos sociales, la soberanía energética y el desarrollo económico del país.

Castillo Juárez sostuvo que la iniciativa incluye diez puntos relacionados con cambios al sistema electoral, lo que ha generado distintas posturas y algunas inconformidades entre actores políticos. No obstante, insistió en que el intercambio de ideas debe mantenerse abierto y que todas las voces deben ser escuchadas para construir propuestas.

“Debemos de seguir trabajando por la unidad, la unidad es lo más importante en estos momentos y no debemos de tenerle miedo al debate, decir las cosas de frente; siempre hemos estado luchando a favor de la libertad de expresión y que se expresen todas las ideas y que a partir de las ideas que haya se pueda llegar a una propuesta”, expresó.

La senadora morenista señaló que el proyecto de reforma retoma planteamientos recogidos durante la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo, cuando en distintos actos públicos se consultó a la ciudadanía sobre temas relacionados con el sistema electoral, entre ellos la figura de los legisladores plurinominales.