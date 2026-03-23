Reforma electoral en el Senado se retrasa por ajustes en integración de ayuntamientos

El Senado revisa la redacción para evitar que municipios aumenten regidores por mandato constitucional; Mier Velazco descarta cambios en revocación de mandato y prevé que se discuta el martes.

La discusión de la reforma electoral en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado se mantiene detenida por un problema en la redacción relacionado con la integración de los ayuntamientos en los estados, informó el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, por lo que descartó que el retraso esté vinculado con la revocación de mandato, tema que, aseguró, no presenta modificaciones.

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En entrevista, explicó que se trata de un ajuste de técnica legislativa que se trabaja en coordinación con los presidentes de las comisiones y con la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, en un proceso de revisión y conciliación de la redacción para lograr un acuerdo entre los integrantes.

Detalló que el punto en revisión corresponde a la forma en que se establecerá en la Constitución el número de integrantes de los ayuntamientos, particularmente el rango de regidores y síndicos.

Señaló que el problema surge al definir ese rango, ya que, si se fija un mínimo elevado, por ejemplo, siete integrantes, los municipios que actualmente tienen menos podrían verse obligados a incrementar su número por mandato constitucional.

Indicó que esto generaría un aumento automático en el tamaño de los cabildos, lo que iría en contra del principio de austeridad, además de que podría afectar el federalismo, al imponer una estructura desde la Constitución sobre disposiciones que hoy corresponden a las leyes estatales.

Precisó que en el país existen configuraciones distintas en los municipios, con casos como Veracruz y Tabasco donde los ayuntamientos tienen entre tres y cinco integrantes, por lo que se realiza una revisión en las 31 entidades federativas en sus legislaciones locales.

Añadió que incluso mantiene comunicación con gobernadores para atender la inquietud de que la reforma pueda provocar un incremento en el número de regidores.

El objetivo, explicó, es lograr una redacción que establezca un límite máximo de hasta 15 integrantes, pero que no obligue a los municipios con menos a aumentar su número.

Sobre la ruta del dictamen, indicó que originalmente se tenía previsto circularlo en las primeras horas del día; sin embargo, los presidentes de las comisiones aún no han definido la fecha de sesión.

Señaló que existen dos opciones: circular el dictamen en los términos de la iniciativa y modificarlo mediante reservas en comisiones, o bien presentar directamente un dictamen que ya incluya los ajustes en la redacción.

Apuntó que los presidentes de las comisiones consideran más conveniente esta segunda vía, para que el documento refleje desde el inicio lo que se discutirá tanto en comisiones como en el pleno.

Indicó que, una vez que el dictamen sea circulado, deberá cumplirse con el plazo reglamentario de al menos 12 horas antes de su discusión, conforme al artículo 139.

Estimó que el ajuste podría quedar listo en las próximas horas, con la previsión de que la discusión en comisiones se realice el martes.