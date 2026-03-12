Reformas del Plan B son constitucionales no a leyes secundarias: Ricardo Monreal

Advierte que se requieren los votos del PT y el PVEM para avalarlos y que son ellos los que deben fijar postura

Las reformas contenidas en el Plan B son todas constitucionales y no cambios a leyes secundarias, advirtió el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, por lo que se requerirán los votos de los aliados para alcanzar la mayoría calificada, aunque advirtió que no están en estos momentos garantizados.

Tras precisar que podría enviarse también el cambio de fecha en las elecciones judiciales para que no coincidan con las elecciones federales de 2027, señaló que la propuesta fue presentada a los aliados del PT y el PVEM.

En entrevista, explicó que la iniciativa será enviada la próxima semana e incluirá también cambios para la disminución de recursos en congresos locales y ayuntamientos, para poner topes en el número de regidores y los salarios que se pagan, y que incluye también al Senado de la República.

Además, explicó que, pese a que fue rechazada su reforma, la presidenta recibió a los partidos aliados para explicarles este Plan B, pero aclaró que no hay certeza de que estas propuestas sean aprobadas en el Legislativo.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política precisó que actualmente las consultas populares prohíben el tema electoral y la presidenta plantea abrirla en algunos aspectos.

Y respecto a la revocación de mandato, se plantea que pueda ser en el tercer o cuarto año, lo que es un precedente importante.

No obstante, recalcó que no hay garantía de que vaya a ser aprobada por los aliados, por lo que se seguirá dialogando con ellos, y rechazó que haya habido regaño para los aliados del PT y PVEM; muestra de ello es que el mismo día que le rechazaron su reforma, en un gesto político, los convoca para presentarles su propuesta.

Agregó que, desde su punto de vista, los aliados no deberían rechazar esta propuesta, porque se busca retomar el camino, e insistió en que tiene una excesiva actitud de generosidad.

En entrevista, recalcó que Morena, sin duda y sin titubeos, va a respaldar la segunda propuesta de la presidenta Sheinbaum.

Respecto a los tres diputados de Morena que votaron en contra de la propuesta, rechazó que vaya a haber sanciones y consideró que son ellos los que deben dar explicaciones.