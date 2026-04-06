¿No pagaste el refrendo 2026 en CDMX y Edomex? Esto debes hacer para evitar multas

¿Se te pasó pagar el refrendo en CDMX o Edomex? Conoce multas, recargos y cómo regularizar tu situación vehicular sin complicaciones

Durante el mes de abril, varios trámites administrativos llegan a su fecha límite, y uno de los más importantes es el pago del refrendo vehicular tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Este proceso es obligatorio para todos los automovilistas que desean mantener en regla la circulación de su vehículo.

LEE ADEMÁS: Calendario de pagos abril 2026: becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro

El refrendo es un pago anual fijo que se realiza por el derecho a usar las placas del automóvil en todo el país. Por otro lado, la tenencia es un impuesto relacionado con la propiedad del vehículo, cuyo monto depende del valor del mismo y de las disposiciones de cada estado.

En 2026, el plazo para pagar el refrendo ya venció en la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México aún queda un margen de tiempo para cumplir con este trámite. Sin embargo, muchos conductores pueden haber olvidado realizar el pago en tiempo y forma.

¿Qué pasa si no pagué a tiempo el refrendo en CDMX Y EDOMEX?

No cumplir con el refrendo implica consecuencias importantes. La más inmediata es la pérdida del subsidio del 100% en la tenencia, lo que significa que ahora deberás pagar el impuesto completo, lo que puede representar un gasto considerable.

Además, comienzan a generarse recargos e intereses por el atraso, los cuales aumentan mes con mes. A esto se suman posibles multas administrativas, bloqueos en trámites y la acumulación de adeudos que pueden afectar seriamente tu economía.

Otra consecuencia relevante es que no podrás realizar trámites vehiculares, como el reemplacamiento, la renovación de la tarjeta de circulación o el cambio de propietario. Incluso podrías enfrentar restricciones para verificar tu vehículo o acceder a programas e incentivos estatales.

¿Qué hacer si no pagaste a tiempo el refrendo?

Si no realizaste el pago a tiempo, aún puedes regularizarte. Debes ingresar al portal oficial del gobierno correspondiente, generar tu línea de captura, presentar la documentación que acredite la propiedad del vehículo y liquidar el adeudo total junto con multas.

Una vez hecho esto, el sistema actualizará tu estatus y podrás retomar tus trámites con normalidad. Se recomienda mantener tus documentos actualizados y seguir el calendario de la Secretaría de Finanzas para evitar sanciones que pueden superar los 600 pesos.