La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Guardia Nacional reforzó la seguridad en el sitio arqueológico que reabrió al día siguiente con alta afluencia y atención a personas lesionadas

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal reforzó la seguridad en Teotihuacán tras el ataque que obligó a cerrar temporalmente la zona arqueológica y que dejó personas lesionadas.

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El sitio reabrió un día después del cierre y registró alta afluencia desde primeras horas, con visitantes formados antes de la apertura, de acuerdo con reportes difundidos en redes sociales y confirmados por autoridades federales.

“Ayer que se abrió, ya hubo muchísimos visitantes. Había filas para entrar”, señaló la mandataria al referirse a la reapertura del complejo arqueológico tras el incidente.

El gobierno federal informó que las personas lesionadas recibieron atención médica inmediata y que varias de ellas ya regresaron a sus países de origen, mientras que otras permanecen hospitalizadas fuera de peligro con seguimiento en coordinación con sus embajadas.

Sheinbaum indicó que la Guardia Nacional mantiene presencia en Teotihuacán y en otros sitios arqueológicos con alta afluencia, como parte de un operativo de vigilancia para reforzar la seguridad de visitantes y personal.

“La Guardia Nacional está apoyando particularmente en Teotihuacán y en algunos otros sitios arqueológicos”, afirmó la presidenta sobre el despliegue federal en zonas turísticas.

La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia trabajan en coordinación con instancias de seguridad para ampliar las medidas de protección en espacios patrimoniales con alto flujo turístico.

El gobierno federal mantiene la operación de los sitios arqueológicos abiertos al público y evalúa acciones adicionales de vigilancia para evitar nuevos incidentes en destinos turísticos estratégicos del país.