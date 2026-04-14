Refuerzan vigilancia en carreteras con 20 mil elementos de Guardia Nacional

El operativo se concentra en tramos de alta incidencia y forma parte del plan “Cero robo a carreteras”, con coordinación directa con transportistas

La Guardia Nacional desplegó más de 20 mil elementos en carreteras federales como parte de la estrategia para reducir el robo al autotransporte y reforzar la seguridad en los principales tramos del país. El operativo cubre más de 50 mil kilómetros bajo jurisdicción federal y se enfoca en zonas con alta incidencia delictiva.

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El comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, informó que el dispositivo prioriza tramos ubicados en Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, donde se han identificado mayores riesgos para el transporte de carga. La estrategia incluye presencia permanente, patrullajes y coordinación con unidades especializadas.

El plan operativo denominado “Cero robo a carreteras” busca contener los asaltos mediante vigilancia focalizada y atención directa a denuncias del sector transportista. “Hay un dispositivo que se ha trazado para evitar el robo en tramos de alta incidencia delictiva”, señaló el mando. Agregó que en los últimos meses se registra una tendencia a la baja en estos delitos.

La estrategia contempla coordinación con cámaras empresariales y operadores del autotransporte para identificar rutas críticas y responder de manera inmediata ante incidentes. Autoridades indicaron que se han recuperado vehículos robados y se ha evitado la comisión de delitos en varios puntos intervenidos.

En el caso del transporte público, el gabinete de seguridad precisó que la responsabilidad recae principalmente en gobiernos estatales y municipales, aunque se mantiene coordinación con autoridades locales para atender casos que puedan escalar o vincularse con redes delictivas.

El gobierno federal señaló que continuará el despliegue y ajuste de operativos en función de la incidencia delictiva. La estrategia contempla reforzar la presencia territorial y mantener comunicación permanente con los sectores afectados para mejorar la seguridad en las carreteras del país.