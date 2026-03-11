Conoce cómo obtener el CCT de tu escuela para completar el registro a la Beca Rita Cetina de primaria 2026. Guía paso a paso para localizar la clave

La Beca Rita Cetina 2026 mantiene su objetivo de brindar apoyo económico a estudiantes de nivel básico en México.

Durante marzo de 2026 se habilitó el registro para alumnos de primaria, como parte de las estrategias del gobierno para impulsar la educación y apoyar a las familias con gastos escolares.

El programa contempla un apoyo económico único de 2,500 pesos para alumnos de 1.º a 6.º de primaria. Este recurso busca ayudar a las familias en la compra de uniformes, útiles escolares y materiales necesarios para la formación académica de los estudiantes.

Dudas sobre el proceso de registro

A pesar del interés que ha generado la beca, muchos padres y tutores tienen dudas sobre los requisitos y el proceso de inscripción. Uno de los puntos que más preguntas genera es la Clave de Centro de Trabajo (CCT), un dato obligatorio para completar el registro en la plataforma oficial del programa.

Requisitos para registrarse a la Beca Rita Cetina

Para inscribir a los estudiantes en el programa, es necesario realizar el registro en el portal oficial de la Beca Rita Cetina y contar con algunos documentos básicos. Entre los requisitos principales se encuentran:

Tener una cuenta Llave MX.

CURP vigente de la madre, padre o tutor y del estudiante .

de la madre, padre o tutor . Número de teléfono celular de contacto.

de contacto. Correo electrónico activo .

. Identificación oficial vigente , subida en formato digital .

, subida . Comprobante de domicilio reciente , digitalizado para cargar en la plataforma.

, para cargar en la plataforma. Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel educativo.

del plantel educativo.

Qué es la Clave de Centro de Trabajo (CCT)

La Clave de Centro de Trabajo (CCT) es un código alfanumérico de diez caracteres asignado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a cada institución educativa del país. Este código funciona como identificación oficial de las escuelas, permitiendo conocer datos como ubicación, nivel educativo y tipo de plantel.

Cómo consultar el CCT para el registro

El CCT puede consultarse en línea a través de la plataforma oficial del SIGED. Para encontrarlo, los usuarios deben ingresar información como el nombre de la escuela, el estado, municipio, localidad, nivel educativo, tipo de institución y turno escolar del alumno.

Fecha límite para registrarse

El registro para la Beca Rita Cetina 2026 estará disponible únicamente en línea durante marzo. La fecha límite para completar el trámite es el 19 de marzo, por lo que los estudiantes de primaria en escuelas públicas aún tienen tiempo para inscribirse y acceder al apoyo económico de 2,500 pesos.