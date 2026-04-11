CURP y registro de celulares en México 2026: estos usuarios no están obligados al trámite

En México, algunos usuarios estarán exentos del registro de celulares con CURP en 2026. Conoce quiénes no deberán realizar este trámite obligatorio

El 9 de enero de 2026 comenzó en México el registro obligatorio para vincular las líneas móviles al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, un trámite que busca identificar a los titulares de cada número telefónico en el país.

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La medida tiene como finalidad reducir el uso de líneas anónimas en delitos como extorsión, fraude, secuestro y trata de personas, obligando a que cada número de celular esté asociado a un usuario identificado.

Registro obligatorio para la mayoría de usuarios

La vinculación será obligatoria para todas las personas con una línea celular activa en México, incluyendo usuarios de SIM físicas y eSIM, sin importar el tipo de contrato o compañía telefónica.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), quienes no vinculen su línea dentro del plazo establecido podrían enfrentar la desactivación del servicio, una vez vencidos los 120 días hábiles posteriores a su entrada en vigor.

Usuarios exentos del registro

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que existen algunos casos en los que no será necesario realizar el trámite, entre ellos: SIM solo de datos sin llamadas ni mensajes, menores de edad (con registro de tutores), líneas empresariales y usuarios ya registrados por su operador.

Fecha límite y verificación del registro

Desde el 9 de febrero de 2026, se habilitó un portal de consulta para verificar si una línea ya está vinculada correctamente. El plazo final para cumplir con el registro será el 29 de junio de 2026.

Las autoridades advirtieron que quienes no completen el proceso antes de la fecha límite podrían amanecer el 30 de junio sin servicio telefónico, ya que los operadores estarán obligados a deshabilitar las líneas no registradas.