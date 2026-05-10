El registro de celulares en México genera dudas entre mexicanos en el extranjero. Conoce si debes registrar tu número y qué dice la ley

Desde enero de 2026 comenzó en México el registro obligatorio de líneas celulares, un trámite que deberán realizar todas las personas que cuenten con un número telefónico activo asociado a compañías como Telcel, Movistar, AT&T, Bait o Atlán.

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Esta iniciativa nacional tiene como objetivo principal eliminar el anonimato en las líneas telefónicas para reducir delitos como extorsiones, fraudes y llamadas falsas. Por ello, cada número celular deberá quedar vinculado oficialmente a los datos personales de una persona física o moral mediante documentos como la CURP o el RFC.

Los lineamientos de esta regulación fueron aprobados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), organismo encargado de supervisar el nuevo padrón de usuarios móviles.

El esquema busca mantener actualizada la información de los usuarios y fortalecer los mecanismos de verificación de identidad en todo el país.

¿También deben registrarse quienes viven en el extranjero?

Las autoridades confirmaron que los mexicanos o extranjeros que vivan fuera del país pero mantengan una línea mexicana activa también están obligados a realizar el registro antes del próximo 30 de junio de 2026. De no hacerlo, las compañías podrán aplicar la suspensión inmediata del servicio.

En caso de incumplimiento, los usuarios perderán temporalmente el acceso a llamadas, mensajes y datos móviles, además del riesgo de perder saldo y la baja definitiva del número telefónico.

Durante la suspensión, únicamente podrán realizarse llamadas a servicios de emergencia y atención ciudadana como el 911, 089 y 088, además de líneas de soporte del operador telefónico.

Para completar el trámite será necesario presentar documentos vigentes que acrediten la identidad del titular. Entre los requisitos se encuentran la credencial INE, pasaporte, CURP o RFC, dependiendo del tipo de usuario y situación migratoria.

En el caso de personas que viven en el extranjero, las autoridades solicitarán un pasaporte vigente y una CURP temporal para extranjeros. Además, deberán proporcionar su nombre completo exactamente como aparece en su identificación oficial con fotografía, junto con los datos correspondientes de la línea telefónica que desean registrar.