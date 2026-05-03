Consulta la fecha límite para registrar tu línea telefónica en México en 2026, requisitos y pasos para cumplir con este trámite obligatorio

En enero de 2026 comenzó el registro obligatorio de líneas telefónicas en México, una disposición aprobada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

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Esta medida implica la vinculación de cada número celular con la CURP o RFC de una persona física o moral, marcando un cambio relevante en el sector de las telecomunicaciones.

El objetivo principal de esta regulación es combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico, al permitir que cada línea esté asociada a una identidad oficial.

Con ello, las autoridades buscan tener mayor control y trazabilidad sobre los números en uso, lo que podría facilitar investigaciones y reducir actividades ilícitas.

Fecha límite y consecuencias por incumplimiento

De acuerdo con la información oficial, la fecha límite para registrar tu línea telefónica es el 30 de junio de 2026. A partir del 1 de julio de 2026, quienes no hayan completado el trámite enfrentarán la suspensión temporal del servicio, lo que incluye llamadas, mensajes y datos móviles.

Durante el periodo de suspensión, los usuarios solo podrán realizar llamadas a números de emergencia, como el 911, 089 y 088, así como a líneas de atención de su operador. Es importante destacar que el servicio podrá reactivarse una vez que se complete el registro correspondiente.

¿Cómo registrar tu línea telefónica?

Para cumplir con esta disposición, puedes realizar el registro de manera presencial en sucursales de tu compañía telefónica como Telcel, Movistar, AT&T o Bait, o bien a través del portal digital oficial de tu operador.

Los requisitos son sencillos pero indispensables: