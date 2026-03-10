. Registro Mujeres con Bienestar 2026 en Edomex: cómo actualizar datos y quiénes deben realizar el trámite

Desde el 9 de marzo comenzó el registro de actualización de datos del programa Mujeres con Bienestar 2026 en el Estado de México . Este trámite es importante para las beneficiarias que desean seguir recibiendo el apoyo económico de 2,500 pesos bimestrales que otorga el gobierno estatal.

La Secretaría de Bienestar del Estado de México anunció la apertura de convocatorias para varios programas sociales. Entre ellos destaca el registro de permanencia de la canasta alimentaria 2026, que inició el 3 de marzo, y ahora también el proceso dirigido a mujeres de entre 18 y 59 años.

Quiénes deben actualizar sus datos

Las mujeres que ya forman parte del programa Mujeres con Bienestar deberán actualizar su información personal para poder continuar recibiendo el apoyo económico. Este programa está dirigido a mexicanas que viven en el Estado de México y que tienen entre 18 y 59 años de edad.

De acuerdo con las autoridades estatales, la meta para este año es alcanzar a 700 mil beneficiarias. Además del apoyo económico, el programa también contempla servicios médicos, educativos y asesoría jurídica para las participantes.

Cómo se realizará el registro

El titular de la Secretaría de Bienestar del Edomex, Juan Carlos González Romero, informó que a partir del 9 de marzo servidores de la nación realizarán visitas domiciliarias para llevar a cabo la actualización de datos.

Estas visitas se realizarán en los 125 municipios del Estado de México, con el objetivo de verificar la información que las beneficiarias proporcionaron durante su registro inicial y actualizar datos importantes.

Documentos que debes tener a la mano

Durante el proceso, las autoridades recomendaron tener listos algunos documentos básicos, entre ellos:

Identificación oficial (INE o pasaporte)

(INE o pasaporte) CURP

Comprobante de domicilio

Esto facilitará la verificación de la información y la continuidad dentro del programa.

Las visitas se realizarán de forma escalonada por municipio, por lo que la Secretaría de Bienestar pidió a las beneficiarias mantenerse atentas a los anuncios oficiales para conocer cuándo se realizará la actualización en su localidad.