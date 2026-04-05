Conoce las fechas de registro de la Pensión Bienestar 2026 en abril, requisitos y cómo inscribirte paso a paso para recibir el apoyo.

El registro para la Pensión Bienestar 2026 estará disponible del 17 al 29 de abril, periodo en el que las personas interesadas podrán inscribirse para recibir este apoyo económico.

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El proceso será coordinado por la Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, quien confirmará oficialmente las fechas.

El programa está dirigido a adultos mayores, específicamente a personas de 65 años o más, así como a mujeres de entre 60 y 64 años. Este esquema busca ampliar el acceso al apoyo económico a un mayor sector de la población.

Cómo será el proceso de registro

El registro será presencial en módulos del Bienestar y se organizará por orden alfabético, tomando como base la primera letra del apellido. Este sistema permite agilizar la atención y evitar aglomeraciones, además de contemplar fines de semana para quienes no puedan acudir en su fecha asignada.

Requisitos para acceder al apoyo

Para completar el trámite, es necesario presentar documentación vigente y legible, como identificación oficial, CURP reciente, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y un número telefónico. Además, se deberá cumplir con la edad establecida para cada grupo.

Durante la visita al módulo, los solicitantes deberán llenar el Formato Único de Bienestar, documento indispensable para completar la inscripción. Una vez finalizado este proceso, las personas quedan integradas al padrón de beneficiarios.

Recomendaciones para evitar contratiempos

Para realizar el trámite sin problemas, se recomienda verificar previamente los documentos, acudir en la fecha correspondiente según el apellido y ubicar el módulo asignado. Esto ayudará a evitar retrasos o rechazos en el registro.

La Pensión Bienestar opera bajo un esquema universal, lo que significa que todas las personas que cumplan con los requisitos y completen el registro podrán acceder al beneficio, fortaleciendo su estabilidad económica y calidad de vida.