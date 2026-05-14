César Yáñez, subsecretario de Gobernación, acompañó a 118 personas y la Defensa mantendrá un corredor seguro

Este jueves, alrededor de 120 personas regresaron a la comunidad de Xicotlán, en Chilapa, Guerrero, con el apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, el gobierno del Estado de Guerrero, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Gobernación, que se aseguró, garantizaron un esquema de seguridad y vigilancia en la zona.

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Para ello, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno acompañó a 118 personas, entre mujeres, hombres, adultos mayores, infantes, adolescentes y jóvenes a la comunidad de Xicotlán, en vehículos de las distintas dependencias participantes.

La Secretaría de Gobernación aseguró que se mantienen las mesas de diálogo y de trabajo “para garantizar que el retorno se siga llevando a cabo en condiciones de seguridad y sea permanente”.

Además, indicó que comenzará el censo de las viviendas que resultaron afectadas, para apoyar en la reconstrucción y se darán enseres a quien los necesite.

La dependencia encargada de la política interna del país, informó que a quienes decidieron regresar a sus casas, se les entregaron insumos de primera necesidad, colchonetas, cobijas, artículos de higiene y alimentos.

De igual forma, se dijo que las personas recibieron asistencia psicológica y contención emocional por parte de personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien les dará seguimiento.

En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional establecerá un corredor seguro para libre tránsito de la población hacia la cabecera municipal, así como para el ingreso de suministros a sus localidades.

Durante este regreso de quienes fueron desplazados a su comunidad de origen, participaron la Comisión estatal de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero; el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez, y el secretario técnico de la Mesa Estatal de Paz, Héctor Ocampo.