Reitera PAN que votará contra la iniciativa de reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO, 28SEPTIEMBRE2022.- Sesión ordinaria del Segundo Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, en la que se comenzó la discusión del dictámen relativo al cumplimiento de la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referente a la Controversia Constitucional 209/2021, respecto al monto de los recursos aprobados al Instituto Nacional Electoral en el Decreto por el que se Expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022; dictámen de la Comisión de Salud, con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos de la Ley General de Salud, y De la Comisión de Energía, con Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos. Derivado de un problema en el sistema electrónico de votación e internet, la sesión fue levantada y continuará el jueves 29 de septiembre en forma presencial. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Advierte que pone en riesgo la democracia y no ataca el principal problema, la intervención del crimen organizado

En vísperas de que se vote la iniciativa de reforma electoral de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, reiteró que su bancada del PAN no le dará ni un solo voto a esta propuesta, porque no plantea una solución real al más grave problema que tiene México en las elecciones en México, la intervención del crimen organizado.

LEE ADEMÁS: EU niega que México tenga la “puerta cerrada” en coalición militar contra cárteles

Advirtió que votar bajo amenaza no es democracia y que la propuesta oficialista debilita la democracia mexicana y pone en riesgo las elecciones libres, por lo que el PAN rechaza cualquier intervención del crimen organizado y el uso de recursos ilícitos en campañas. “El crimen organizado no puede decidir quién gobierna en México”, subrayó.

Además, destacó que la reforma electoral no propone resolver la sobrerrepresentación legislativa y que se advierten riesgos de censura en la regulación sobre inteligencia artificial incluida en la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal.

Jorge Romero Herrera insistió en incluir en la reforma electoral sanciones contra la narcopolítica, como la nulidad automática de elecciones con intervención del crimen organizado y la pérdida de registro para partidos políticos que postulen candidatos vinculados al crimen organizado.

“No incluyeron en su reforma electoral ya presentada soluciones reales a este gravísimo problema; saben que existe, pero no quieren tocar sus alianzas con estructuras criminales. No puede haber reforma electoral ignorando la participación de la narcopolítica en las elecciones”, refrendó.

Con respecto a la sobrerrepresentación, Acción Nacional (PAN) insistió una vez más en la importancia de garantizar que el número de representantes de cada partido tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados sea el que verdaderamente les dé la ciudadanía con su voto, no como sucede hoy, donde los partidos del oficialismo cuentan con una mayor cantidad de legisladores con respecto a los que en realidad fueron votados.

“Es notorio que la presidenta Claudia Sheinbaum quiere seguir fomentando la inequidad entre el voto y la representación; regular esto es fundamental para darle a todos en México una distribución justa de la representación política con respecto a las voces que hablan por cada parte de la sociedad mexicana en las cámaras del Congreso”, dijo.

Por otro lado, Acción Nacional también expresó preocupación por la regulación de la inteligencia artificial en propaganda política incluida en la iniciativa de reforma electoral.

Romero advirtió que la redacción de la iniciativa es ambigua y podría abrir la puerta a mecanismos de censura en plataformas digitales, afectando la libertad de expresión.

El documento técnico revisado señala que conceptos como contenido manipulado, alterado o modificado mediante tecnologías digitales no están definidos con precisión, lo que podría permitir que prácticamente cualquier contenido digital, incluyendo memes, parodias o crítica política, sea objeto de sanción o eliminación preventiva.

Esto podría provocar que plataformas digitales retiren contenidos legítimos del debate público para evitar responsabilidades legales, generando efectos de censura en campañas electorales.

“Combatir la desinformación es válido, pero no podemos permitir que bajo ese pretexto se abra la puerta a controlar o censurar el debate político”, afirmó.