Renata Zarazúa se ha quedado corta en su intento por entrar al cuadro principal del Miami Open 2026. La tenista mexicana cayó ante la bielorrusa Aliaksandra Sasnóvich justo cuando estaba a una victoria de poder colarse entre las mejores de este WTA 1000, y de esta manera ha continuado con un inconsistente inicio de temporada, justo cuando parecía que corregía el rumbo tras por fin vencer a Martina Trevisan previamente.
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Zarazúa partía como favorita a este compromiso celebrado en la Cancha 2 del complejo Hard Rock de Florida, al llegar como séptima preclasificada a esta ronda clasificatoria para el segundo WTA 1000 de la temporada. Y ante la sembrada 21 de la qualy, parecía tener todo bajo control. Pero no ha sido así.
Sasnóvich se impuso cómodamente sobre la mexicana en sets corridos por parciales de 6-3 y 6-4 en 1 hora y 53 minutos de partido para sellar su boleto al main draw de este evento, en detrimento de la capitalina de 28 años de edad. Errores de concentración y el alto precio de apenas concretar una de 11 bolas de quiebre generadas terminaron por cobrarle factura a Zarazúa.
Su oponente de 31 años de edad, en cambio, concretó tres de cinco break points que tuvo a lo largo del partido. Además, la nacida en Minsk, Bielorrusia, aprovechó sus cinco aces generados para contrarrestar el mismo número de dobles faltas cometidas, manteniendo a la tricolor a raya en una Q2 de pesadilla para Zarazúa.
Sasnóvich, número 116 del ranking mundial, registró un consistente 61% de efectividad en los puntos ganados en el primer servicio y de esta forma, ha podido salir victoriosa contra una Renata, 90 del mundo, que volverá a casa más pronto de lo esperado y con una marca ahora de 10-11 en una temporada en la que no logra hallar el ritmo que un año atrás presumía en las pistas.