Renata Zarazúa pierde ante Aliaksandra Sasnóvich y queda fuera del Miami Open 2026, en un inicio de temporada complicado para la tenista mexicana

Renata Zarazúa se ha quedado corta en su intento por entrar al cuadro principal del Miami Open 2026. La tenista mexicana cayó ante la bielorrusa Aliaksandra Sasnóvich justo cuando estaba a una victoria de poder colarse entre las mejores de este WTA 1000, y de esta manera ha continuado con un inconsistente inicio de temporada, justo cuando parecía que corregía el rumbo tras por fin vencer a Martina Trevisan previamente.

LEE ADEMÁS: Pumas vs América: dónde ver EN VIVO y a qué hora el partido de la Jornada 12 del Clausura 2026

Zarazúa partía como favorita a este compromiso celebrado en la Cancha 2 del complejo Hard Rock de Florida, al llegar como séptima preclasificada a esta ronda clasificatoria para el segundo WTA 1000 de la temporada. Y ante la sembrada 21 de la qualy, parecía tener todo bajo control. Pero no ha sido así.

Sasnóvich se impuso cómodamente sobre la mexicana en sets corridos por parciales de 6-3 y 6-4 en 1 hora y 53 minutos de partido para sellar su boleto al main draw de este evento, en detrimento de la capitalina de 28 años de edad. Errores de concentración y el alto precio de apenas concretar una de 11 bolas de quiebre generadas terminaron por cobrarle factura a Zarazúa.

Su oponente de 31 años de edad, en cambio, concretó tres de cinco break points que tuvo a lo largo del partido. Además, la nacida en Minsk, Bielorrusia, aprovechó sus cinco aces generados para contrarrestar el mismo número de dobles faltas cometidas, manteniendo a la tricolor a raya en una Q2 de pesadilla para Zarazúa.

Sasnóvich, número 116 del ranking mundial, registró un consistente 61% de efectividad en los puntos ganados en el primer servicio y de esta forma, ha podido salir victoriosa contra una Renata, 90 del mundo, que volverá a casa más pronto de lo esperado y con una marca ahora de 10-11 en una temporada en la que no logra hallar el ritmo que un año atrás presumía en las pistas.