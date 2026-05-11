Renata Zarazúa es eliminada en primera ronda del Trophée Clarins 2026

Renata Zarazúa sigue sin encontrar su mejor versión. La mexicana ha vuelto a tropezar en un torneo muy lejos de la élite al caer eliminada en primera ronda del Trophée Clarins 2026, un WTA 125 al que se inscribió luego de quedar fuera del Abierto de Italia en la qualy. La francesa Tiantsoa Rakotomanga fue su verdugo, una jugadora que está 84 lugares debajo de la tenista tricolor en el ranking mundial.

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La azteca de 28 años de edad tropezó en tres sets por parciales de 4-6, 6-2 y 4-6 en un encuentro celebrado en la Cancha 1 del Club de la Porte d’Auteuil. Rena se vio superada a pesar de dominar con un 79% de efectividad en el primer servicio, sobre todo porque no pudo aprovechar las seis bolas de break generadas concretando solo la mitad.

Su rival francesa se hizo fuerte con un 62% de efectividad en puntos ganados en el primer servicio para concretar su sorpresivo triunfo sobre la mexicana pese a estar ubicada en el lugar 159 del ranking mundial, en contraste con la posición 75 de Zarazúa, cuya temporada en arcilla ha ido en declive.

Previamente, Renata quedó eliminada en la primera ronda de la qualy del WTA 1000 de Roma, a pesar de ser la octava preclasificada. Zarazúa cayó ante la italiana Federica Urgesi en la cancha dos del Foro Itálico, en un partido que se resolvió en tres sets con cambios de dominio claros. Ahora, Rena deberá intentar volver a su mejor estado de forma al encontrarse cerca de la primera mitad de un año lleno de altibajos.