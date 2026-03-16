Renata Zarazúa por fin vence a Martina Trevisan con poderosa remontada en su debut en Miami Open 2026

Renata Zarazúa se ha quitado un par de espinas que tenía clavadas. Y el dulce sabor de la victoria ha sido el bálsamo con el que pudo curar viejas heridas. La tenista mexicana sacó la casta y conquistó una heroica remontada ante una de sus bestias negras en el WTA Tour, la italiana Martina Trevisan, a la que pudo vencer por primera vez en su carrera tras cuatro dolorosos descalabros previos. Así, ha podido mantenerse con vida en la qualy del Miami Open tras un decepcionante debut y despedida en Indian Wells.

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Zarazúa logró una poderosa victoria en su presentación dentro de la fase previa del segundo WTA 1000 de la temporada, que la hace soñar con adjudicarse un lugar en el main draw de este certamen gracias a su carácter y resiliencia. La capitalina de 28 años y actual número 90 del mundo, vino de atrás para superar en tres episodios por parciales de 4-6, 6-3 y 6-3 a la italiana.

Este duelo fue celebrado en la Cancha 2 del complejo Hard Rock de Florida, donde la azteca tuvo que sacar su mejor versión para doblegar a una rival que la había vencido en el Guadalajara Open, Charleston y Australian Open, todos en 2024, y en el Bol Open 2021. Ahora, por fin ha cobrado venganza.

Pero más allá de las buenas sensaciones que han provocado su triunfo, la capitalina se encuentra en un año complicado, donde tiene récord negativo de 6-8, una situación que le ha mermado la confianza en pista. Por ello, esta victoria representa un bálsamo para su moral, pero deberá capitalizarlo para seguir adelante.

Como la séptima cabeza de serie de la qualy, Zarazúa partía con mejores opciones de salir victoriosa frente a Trevisan en el papel, pero en un inicio no cumplió con las expectativas y tuvo un arranque para el olvido. En un abrir y cerrar de ojos, la italiana se puso 4-0. Si bien la mexicana se recuperó y empató el parcial, volvió a titubear con su saque para ceder en el primer episodio.

Ya sin margen de error, Renata se hizo fuerte con su servicio y le robó el suyo en un total de siete ocasiones a su rival. Terminó por llevarse un triunfo que es apenas el segundo de sus últimos siete compromisos. La remontada habla de su fortaleza mental en momentos críticos.

Zarazúa acabó con dos aces, una doble falta, el 63% de efectividad con el primer saque y siete quiebres. Números sólidos que reflejan su mejoría a lo largo del partido y su capacidad para ajustar el rumbo cuando más lo necesitaba. Ahora la mexicana espera por su rival en la segunda ronda de la fase previa.

Un triunfo la colocaría en el cuadro principal junto a las mejores tenistas del mundo. La oportunidad está a un partido de distancia, y Zarazúa quiere aprovecharla. En estos clasificatorios, hay otras jugadoras de alto nombre del circuito WTA como la canadiense Bianca Andreescu, la australiana Lulu Sun y la rusa Anastasia Zakharova, que también consiguieron su pase a la siguiente instancia.

El camino no será fácil, pero Rena ha demostrado que cuando encuentra su tenis, puede competir de igual a igual con cualquiera.