Renueva Carlos Vela contrato con el LAFC

FIN A RUMORES

A días de expirar su convenio, llegó a un acuerdo con su equipo, aunque no se anuncian los términos del mismo

Los Ángeles, California.- El reconocido futbolista mexicano Carlos Vela anunció este domingo que ha renovado con LAFC, el mejor equipo ahora mismo en la MLS y que en las últimas semanas ha hecho dos grandes incorporaciones con los fichajes del galés Gareth Bale y del italiano Giorgio Chiellini.

A solo cuatro días de que expirara su contrato y tras unos meses de rumores y noticias sin confirmar, Vela despejó este domingo la incógnita respecto a su futuro y garantizó su continuidad en el conjunto angelino en declaraciones a ESPN.

“Sí, la verdad es que era cuestión de tiempo. La paciencia es fundamental, dicen que es virtud de reyes”.

“Obviamente, las dos partes estábamos muy ilusionados por cerrar el contrato”, explicó en la previa del partido entre LAFC y New York Red Bulls, que se juega este domingo en Los Ángeles.

“Siempre es negocio y si uno tira para un lado otro tira para otro. Pero cuando los dos lados quieren llegar al mismo lugar, siempre termina sucediendo y así pasó. Estoy muy contento de poder seguir aquí. Hasta que no gane un título no me quiero ir de aquí. Es algo que me motivó a seguir y ojalá pueda ser este año”, añadió Carlos Vela, uno de los mejores jugadores que tiene nuestro país.

ELOGIA LOS FICHAJES

Por otro lado, el mexicano elogió los fichajes de Bale y Chiellini.

“El equipo era ya uno de los favoritos (en la MLS) antes de las últimas incorporaciones. Y ahora con los jugadores que se están involucrando, creo que hacen ilusionar aún más al equipo y a la gente”, dijo con claridad el futbolista mexicano.

“A mí me encanta jugar con gente buena y que venga gente así es algo muy positivo para todos. Estoy deseando jugar con ellos”, agregó.

Luego mencionó que ahora le toca a los jugadores de LAFC “demostrar” todo la valía que se les presupone.

Vela llegó en 2018 al LAFC como la gran estrella de este ambicioso proyecto de futbol que en unos pocos años se ha convertido en uno de los clubes líderes de la liga profesional de futbol de los Estados Unidos (MLS, por su siglas en inglés)

Sin contar el partido de ayer, el delantero ha disputado 100 encuentros en la MLS en los que ha metido 63 goles.

El mexicano continuará como capitán y líder del equipo que el sábado anunció la incorporación de Bale, quien llegará como agente libre y por un año una vez que termine a finales de este mes su vinculación con Real Madrid.

De esta forma se despejó toda la duda que había en torno al futuro del jugador mexicano, ya que se hablaba de que cinco equipos de la Liga Mexicana de futbol andaban tras sus servicios como los regimontanos Tigres y Monterrey.

Además, también se comento de la Máquina Cementera de la Cruz Azul, las Aguilas del América y por supuesto, de las Chivas Rayadas de Guadalajara, cuya afición en más de una ocasión lo ha pedido.

GRAN GUÍA

Cinco veces campeón de la Champions League con Real Madrid, Bale, de 32 años, guió este junio a Gales al segundo Mundial de su historia al derrotar a Ucrania en la repesca para Catar 2022.

Además de la renovación de Vela y del fichaje de Bale, el conjunto que entrena Steve Cherundolo anunció este mes la incorporación de Giorgio Chiellini, gran referente defensivo del Juventus y la selección italiana.