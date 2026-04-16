Renuncia Citlalli Hernández a Secretaría de las Mujeres para integrarse a Morena

La presidenta evitó pronunciarse sobre aspirantes a gubernaturas y reiteró que Morena definirá candidaturas mediante encuestas. Advirtió que funcionarios deberán dejar cargos si buscan competir.

Al fijar la postura del gobierno federal frente a las aspiraciones rumbo a 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer la renuncia de Citlalli Hernández a la Secretaría de las Mujeres, ya que quienes aspiren a un cargo de elección popular deben dejar su puesto en la administración.

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Explicó que la exfuncionaria decidió integrarse a Morena para apoyar en la coordinación de alianzas rumbo a 2027.

Sheinbaum destacó el trabajo de Hernández, como la distribución de 25 millones de cartillas de derechos de las mujeres, la promoción de reformas constitucionales y el fortalecimiento de la atención a víctimas.

También mencionó la expansión de centros de atención y la articulación con colectivos. Indicó que la sustitución será ocupada por otra mujer y se anunciará próximamente.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum indicó que las candidaturas en Morena se definirán mediante encuestas y reglas internas, en un contexto de movimientos políticos anticipados.

La mandataria subrayó que el proceso corresponde al partido y que las encuestas y acuerdos internos definirán candidaturas.

Sheinbaum advirtió que quienes busquen una candidatura y ocupen cargos en el gobierno deberán renunciar. “No queremos que se utilice el cargo para hacer campaña”, afirmó, al señalar que el proceso interno iniciará en junio.

Sobre la estrategia electoral, indicó que aún no hay definiciones concretas ni acuerdos cerrados, y que los movimientos actuales son solo rumores.