Renuncia del fiscal de Chihuahua no cierra investigación: Sheinbaum

La mandataria afirmó que la salida del fiscal no detiene la investigación sobre el operativo con presencia de extranjeros, en un caso que impacta la soberanía y el cumplimiento de la ley.

La renuncia del fiscal de Chihuahua no cierra la investigación sobre el operativo en el que participaron personas extranjeras y murieron cuatro individuos, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

LEE ADEMÁS: Tan cerca de ti, nace el amor: estreno, elenco y de qué trata la nueva telenovela con David Zepeda

“Tiene que seguir la investigación. No para con una renuncia. El pueblo de México tiene derecho a saber la verdad”, declaró la mandataria desde Palacio Nacional al referirse al caso.

La salida de César Jáuregui Moreno ocurre tras reconocer inconsistencias en sus declaraciones públicas, mientras que la gobernadora María Eugenia Campos informó que no acudirá al Senado bajo el argumento de que rinde cuentas a la población estatal.

La presidenta indicó que la investigación corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), que ya integra una indagatoria sobre los hechos, incluida la presencia de agentes extranjeros en el operativo.

“Lo más importante es el respeto a la soberanía y a la ley. No es menor”, sostuvo la mandataria. Sheinbaum señaló que cualquier cooperación con autoridades de Estados Unidos debe apegarse a mecanismos formales y no implicar intervención operativa en territorio nacional.

La mandataria subrayó que el caso tiene implicaciones en la relación bilateral y en el cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional, por lo que se deben esclarecer todos los elementos.

Indicó que la investigación definirá responsabilidades sobre la presencia de extranjeros, la cadena de mando y los protocolos aplicados en el despliegue.

La presidenta afirmó que la exigencia social de sanciones debe atenderse mediante investigaciones formales y no concluir con la salida de un funcionario.

La mandataria reiteró que cualquier intercambio de información con autoridades extranjeras debe mantenerse dentro de los mecanismos institucionales y sin intervención directa en territorio nacional, al precisar que las operaciones corresponden a instituciones mexicanas.

El gobierno federal indicó que el gabinete de seguridad mantiene coordinación permanente entre dependencias federales para dar seguimiento al caso, mientras la FGR avanza en la determinación de responsabilidades sobre la integración de civiles en el operativo y los protocolos aplicados.