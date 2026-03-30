Rescatan a minero en Sinaloa: quién es el trabajador hallado con vida tras días atrapado

José Alejandro Cástulo Colín fue localizado y extraído de la Mina Santa Fe, en El Rosario, tras más de 100 horas de labores; continúa la búsqueda de los otros tres trabajadores

José Alejandro Cástulo Colín, uno de los cuatro trabajadores atrapados en la Mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, fue localizado con vida la madrugada de este lunes, informó el Puesto de Mando Unificado.

LEE ADEMÁS: Pago de tenencia y refrendo 2026 en CDMX y Edomex: fecha límite, dónde pagar y evitar recargos

El trabajador, de 44 años y originario de Angangueo, Michoacán, fue rescatado a las 00:25 horas, luego de más de 100 horas de trabajo ininterrumpido de las brigadas de emergencia.

Tras ser ubicado en el interior de la mina, se activaron los protocolos de extracción segura para llevarlo a la superficie. Posteriormente, fue trasladado en helicóptero al Hospital General de Mazatlán para recibir atención médica.

En las labores participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil y autoridades del estado de Sinaloa.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con la búsqueda y rescate de los otros tres mineros atrapados, mientras siguen las labores coordinadas por personal federal y estatal.

En tanto, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, mantiene comunicación permanente con los familiares, informando sobre el avance del operativo y brindando actualizaciones oportunas.