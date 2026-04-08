Rescatan con vida a minero tras 14 días atrapado en Sinaloa; continúa búsqueda de otro trabajador

Catorce días después del derrumbe, en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, Francisco Zapata Nájera logró salir con vida.
El minero, de 42 años y originario de Santiago Papasquiaro, Durango, fue rescatado a las 10:36 horas, tras una operación de dos semanas con trabajo continuo de rescatistas, personal militar y Protección Civil.
La búsqueda dio un giro el martes, cuando los equipos localizaron al trabajador alrededor de las 13:50 horas dentro de la mina, iniciando de inmediato las maniobras para abrir paso y sacarlo con seguridad.
Médicos y paramédicos ingresaron primero para estabilizarlo, y posteriormente fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán, donde recibe atención especializada.
Las labores fueron coordinadas por la Coordinación Nacional de Protección Civil, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, CFE, brigadistas de Jalisco y autoridades de Sinaloa.
Aunque el rescate representa un resultado positivo tras días de trabajo, las operaciones continúan, ya que aún falta localizar a otro trabajador.
La titular de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que se mantiene comunicación constante con las familias para reportar los avances de las maniobras.