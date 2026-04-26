Respalda PAN a gobernadora de Chihuahua, acusa politización

Asegura Jorge Romero que la Federación tenía obligación de conocer la participación de agentes extranjeros en operativo

La dirigencia nacional del PAN manifestó su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, tras la muerte de dos agentes de la CIA, presuntamente tras un operativo antidrogas.

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El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró que se desmanteló uno de los narcolaboratorios más grandes del país y el gobierno federal optó por politizar el tema y desviar la atención, generando un conflicto entre niveles de gobierno sin contar con una investigación concluida.

El panista consideró que en caso de existir presencia de agentes extranjeros, corresponde a la Federación autorizar, supervisar y explicar los términos de su participación, conforme al marco legal vigente.

“Si no sabían, es una falla grave de coordinación; y si sí sabían, deben explicar bajo qué condiciones se permitió. En ambos casos, la responsabilidad recae en el gobierno federal”, insistió.

Romero Herrera destacó la disposición de la gobernadora Campos para colaborar, esclarecer los hechos y fortalecer la coordinación institucional, al tiempo que reiteró que continuará enfrentando al crimen organizado con firmeza.

Romero Herrera subrayó que el eje de la discusión pública debería centrarse en el resultado del operativo, que representó un golpe contundente a la estructura del crimen organizado, y no en la construcción de conflictos políticos.

“En Chihuahua se combate al crimen organizado, no se negocia con él. Maru Campos ha demostrado carácter, decisión y compromiso para enfrentar a los cárteles”, afirmó.

Finalmente, el dirigente nacional del PAN advirtió que no se puede permitir que resultados concretos en materia de seguridad sean utilizados para golpeteo político.

“Hoy la pregunta es clara: ¿se está del lado de quienes combaten al crimen o de quienes prefieren atacarlos cuando ese combate da resultados?”, concluyó.

La disputa entre la Federación y la gobernadora de Chihuahua se dio luego de un operativo registrado entre el 17 y 18 de abril en el municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara, en el que presuntamente fueron desmantelados seis narcolaboratorios del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, al término del operativo un accidente vehicular resultó en el fallecimiento de dos presuntos agentes de la CIA y dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones de Chihuahua, lo que evidenció la presencia de estos extranjeros.