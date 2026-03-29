Reta el PAN a ciudadanos a poner a prueba al partido en 2027

Reitera que todas las candidaturas se elegirán por encuestas y elecciones primarias, para tener los mejores perfiles

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, retó a los ciudadanos a “poner a prueba” al partido y comprobar que abrirá cien por ciento sus candidaturas a la ciudadanía, con el objetivo de elegir a los mejores perfiles para hacer frente a la destrucción de las instituciones.

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Explicó que, para garantizar la transparencia y legitimidad, las candidaturas se decidirán mediante encuestas y elecciones primarias, ya que “se acabó el tiempo” en que las decisiones se tomaban desde una oficina.

“Pónganos a prueba, anímate a participar. En el PAN te estamos abriendo las puertas… inscríbete. No necesitas ser militante para competir. Si eres una persona honesta y tienes el respaldo ciudadano, serás nuestro candidato. No habrá simulaciones”, afirmó.

Agregó que ahora no será la dirigencia ni “sus cuatro cuates” quienes elegirán a los candidatos, y que para participar solo se requiere teléfono celular, credencial del INE y ser una persona honesta.

Romero afirmó que en el 2027 le irá bien a la oposición, ya que, dijo, millones de mexicanos ya no creen que Morena sea la esperanza de México, pues la narrativa del oficialismo se ha agotado.

“Le va a ir bien a la oposición en el 2027. Hay millones de personas que ya no se creen la falacia de que Morena es la esperanza de México. Estamos listos para que la gente utilice al PAN como la herramienta que detenga el deterioro de las familias mexicanas”, acotó.

Insistió en que Acción Nacional abre la política a la ciudadanía, con el 100% de candidaturas disponibles para quienes quieran participar en los comicios.

El PAN, afirmó, se erige como un instrumento real de cambio, con apertura total para quienes deseen competir por un cargo de elección popular en el próximo proceso electoral.

“En Acción Nacional abrimos las puertas a la ciudadanía para defender lo que nos une: la Patria, la Familia y la Libertad, porque creemos en una política que escucha, suma y construye contigo”, expresó.

Romero Herrera enfatizó que el PAN no se quedará de brazos cruzados ante lo que calificó como la “destrucción del país” bajo el régimen actual.