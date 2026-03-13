Retoman actividad en Cinco Villas

La afición taurina ya tiene marcada una fecha en el calendario. La Plaza de Toros Cinco Villas ha anunciado un atractivo cartel para el sábado 25 de abril de 2026 a la 1 de la tarde, una corrida que promete emociones intensas bajo el lema “Corrida de Arte y Valor”, con una terna que mezcla experiencia, temple y juventud.

TE PUEDE INTERESAR: ¡El Tri está maldito! Marcel Ruiz se rompió ligamento cruzado y quedó fuera del Mundial

El cartel reúne a Emilio de Justo, Diego Silveti y Diego San Román, tres toreros de estilos distintos pero con un denominador común: la entrega frente al toro. Para la ocasión se lidiará un encierro de la ganadería Boquilla del Carmen, hierro que suele ofrecer toros con presencia y bravura, ingredientes indispensables para que la tarde taurina alcance altos vuelos.

Encabeza la combinación el español Emilio de Justo, torero de corte clásico y profundo que ha conquistado plazas importantes gracias a su capacidad para templar la embestida y construir faenas de gran estética. Su presencia garantiza una tauromaquia basada en el oficio, el valor sereno y la búsqueda de la pureza.

A su lado estará Diego Silveti, heredero de una dinastía taurina fundamental en la historia taurina de México. Silveti ha demostrado en numerosas plazas su madurez artística y su conexión con el público, cualidades que lo han consolidado como una de las figuras del toreo mexicano contemporáneo. Su concepto taurino combina elegancia, sensibilidad y un marcado sentido del espectáculo.

Completa el cartel Diego San Román, joven matador queretano que se ha ganado el reconocimiento de la afición gracias a su valor sin concesiones y su actitud firme en la cara del toro. San Román representa la nueva generación del toreo mexicano, caracterizada por la entrega absoluta y el deseo de abrirse paso en las plazas más exigentes.

La Plaza de Toros Cinco Villas, conocida por su ambiente íntimo y su afición conocedora, volverá a convertirse en escenario de una tarde taurina donde se pondrán a prueba el arte, el valor y la personalidad de los toreros. Si el encierro de Boquilla del Carmen embiste con bravura, el ruedo podrá ser testigo de momentos de auténtica emoción taurina.