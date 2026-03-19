Captan el momento exacto del incendio en la refinería Dos Bocas en Tabasco que dejó 5 muertos

VIDEO muestra el momento exacto del incendio en la refinería Dos Bocas, Tabasco, que dejó 5 muertos. Autoridades investigan causas del siniestro

A través de redes sociales comenzaron a circular impactantes videos del momento exacto en que inició el incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, ubicada en Paraíso, Tabasco, un siniestro que dejó cinco personas fallecidas y que ya es investigado por autoridades federales.

LEE ADEMÁS: Liga MX Jornada 12: dónde ver EN VIVO, calendario completo y canales de transmisión

Las grabaciones, captadas por cámaras de vigilancia de Asipona, muestran cómo un automóvil que circulaba en el acceso del complejo comenzó a incendiarse de forma repentina, provocando una explosión que derivó en una intensa combustión en cuestión de segundos.

¿Cómo ocurrió el incendio en Dos Bocas?

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió la noche del 18 de marzo, en medio de condiciones de lluvia. En el video se observa que el vehículo avanzaba lentamente con las luces encendidas cuando, de manera súbita, las llamas comenzaron a envolver la unidad.

🚨Se difundieron imágenes del momento exacto en que inició el incendio en la #RefineríaOlmeca, en #Tabasco.

Un vehículo que transportaba trabajadores de SIPPSA cruzó un encharcamiento con residuos aceitosos, y en segundos comenzó a arder. pic.twitter.com/cYbOOYam6s — Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) March 19, 2026

El fuego se propagó con rapidez debido a la posible presencia de residuos petrolíferos en el suelo, lo que facilitó que en menos de medio minuto el incendio alcanzara varios metros de altura y se extendiera hacia áreas cercanas como una jardinera y un árbol.

¿Qué daños dejó?

Dentro del automóvil viajaban cuatro de las víctimas mortales, quienes quedaron atrapadas tras la explosión. En imágenes posteriores, el vehículo aparece completamente calcinado, mientras que en las inmediaciones se observa a otra persona sin vida.

Ante estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación para esclarecer las causas del siniestro. Una de las hipótesis apunta a que las lluvias habrían provocado el desbordamiento de sustancias aceitosas altamente inflamables, lo que, combinado con una chispa, generó la explosión.

Las autoridades realizan peritajes especializados que incluyen análisis de cámaras, entrevistas a testigos y estudios técnicos en distintas áreas, con el fin de determinar con precisión qué originó el incendio.

El siniestro ocurrió en el acceso a la garita de aduanas dentro del complejo, cerca de zonas de almacenamiento. A pesar de la magnitud del incidente, se confirmó que la refinería no sufrió daños estructurales y continúa operando con normalidad, mientras se da seguimiento a las investigaciones.