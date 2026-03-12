  • Home
  Revelan el último rival de El Satanico en su lucha de retiro

El próximo 20 de marzo, Daniel López “El Satanico” dirá adiós al ring



La fecha del retiro se acerca para uno de los rudos más importantes de la historia de la lucha libre mexicanay con ello, el cartel de Homenaje a Dos Leyendas queda definido tras el anuncio en el programa del CMLL Informa, donde se revelaron los dos rivales que enfrentará El Satánico en su despedida.

Se trata de Atlantis, uno de sus más acérrimos rivales, y Blue Panther, el “Maestro Lagunero”. Este combate representará un duelo final entre las escuelas de Guadalajara y Torreón.

Sobre la “Leyenda Azul”, fue tajante: “Mientras estemos arriba del ring, uno de los dos saldrá sobrando y ese es Atlantis”. Respecto a Blue Panther, reconoció su jerarquía: “Hemos tenido grandes manos a mano; bienvenidos los dos, son grandes rivales”.

Con esto, sumado a las funciones en Puebla el lunes y en Guadalajara el martes, se cerrará una historia importante en la lucha libre en el adiós de Daniel López “El Satánico”, una noche dedicada a su legado en la Arena México.

CMLL vs AEW: El Sky Team expone sus títulos

Además, se confirmó una lucha de corte internacional. El Sky Team (MísticoNeón y Máscara Dorada) defenderá el Campeonato Mundial de Tríos del CMLL ante los Death Riders de AEW. El equipo conformado por Jon MoxleyWheeler Yuta y Daniel García buscará arrebatar los títulos a los técnicos mexicanos.

La función también contará con la disputa de la Copa Infernal y el debut oficial de Las Infernales en una noche para celebrar al “Rudo número uno”.