Revelan participación de grupo criminal en asesinato de allegados a Brugada

Hasta el momento, han sido identificadas 19 personas implicadas en el crimen de Ximena Guzmán y José Muñoz; 18 fueron detenidas, mientras que una más fue hallada sin vida en Morelos

En el feminicidio de Ximena Josefina Guzmán Cuevas y el homicidio de José Muñoz Vega —quienes se desempeñaban como secretaria particular y coordinador de asesores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, respectivamente— han sido identificadas 19 personas presuntamente vinculadas con la operación criminal. De ellas, 18 fueron detenidas, mientras que una más, considerada integrante del grupo delictivo, fue localizada sin vida en Morelos; además, contaba con una orden de aprehensión por su probable participación directa en los hechos.

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A casi un año del ataque ocurrido el 20 de mayo de 2025 sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que las investigaciones permitieron establecer que una parte sustancial de la operación fue ejecutada por integrantes de un grupo delictivo identificado, con operaciones en Ciudad de México y Estado de México.

Precisó que, derivado de trabajos de gabinete, labores de inteligencia, seguimiento de cámaras de videovigilancia y operativos coordinados con instancias federales, fueron ejecutados 11 cateos y diversas acciones en alcaldías capitalinas y municipios mexiquenses, lo que derivó en la captura de 18 personas presuntamente relacionadas con el caso.

Entre los detenidos mencionó a Isaí ‘N’, Jaziel ‘N’, Wendy ‘N’, Dylan ‘N’ y Jocabed ‘N’, identificados como presuntos integrantes de la célula criminal relacionada con el ataque, además de otros participantes vinculados a labores de ejecución, vigilancia, logística, financiamiento y ocultamiento de evidencias.

Vázquez Camacho indicó que seis de los detenidos tuvieron participación material directa en el atentado, mientras el resto realizó funciones de planeación, coordinación, apoyo logístico, obtención de vehículos, placas apócrifas, recargas telefónicas y resguardo de inmuebles utilizados por la célula.

En tanto, la fiscal general de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján, destacó particularmente a Francisco ‘N’, a quien señaló como uno de los imputados con mayor grado de participación directa en el ataque.

Explicó que fue captado por cámaras públicas y privadas sobre Calzada de Tlalpan el 14 de mayo de 2025, día en que ocurrió el primer intento de ejecución, portando chaleco fluorescente y arnés de seguridad, además de realizar llamadas telefónicas en el mismo sitio donde días después se consumó el atentado.

Ximena Guzmán, secretaria particular de Clara Brugada, y su asesor José Muñoz fueron asesinados el 20 de mayo de 2025. | Foto: Cuartoscuro.com

“Esto quiere decir que ese día él era la persona que ejecutaría materialmente el ataque“, indicó la fiscal, al señalar que además era identificado como coordinador logístico del homicidio y feminicidio, así como encargado de captar recursos mediante terceras personas y distintas cuentas bancarias.

Alcalde Luján añadió que otra de las personas identificadas en la investigación -quien posteriormente fue localizada sin vida en Morelos– también fue ubicada técnica y operativamente en el lugar y momento en que ocurrió el crimen.

Detalló que dicho sujeto realizaba recargas telefónicas a siete números utilizados por participantes en los hechos del 14 y 20 de mayo y que incluso se le relacionaba directamente con actividades materiales dentro de la ejecución.

Explicó que sus familiares presentaron un reporte de desaparición en el Estado de México y posteriormente, mediante intercambio de información con otras entidades federativas, fue identificado un cuerpo con sus características en Morelos, donde había sido privado de la vida.

“Esto quiere decir que ya habíamos acreditado ante un juez su probable participación directamente en el homicidio y en el feminicidio”, señaló.

Pablo Vázquez Camacho agregó que este sujeto tenía un papel relevante en la planeación y facilitación de insumos utilizados durante la operación criminal y que existen distintas hipótesis sobre el móvil de su asesinato, entre ellas la posibilidad de que integrantes de la propia célula criminal consideraran que había cometido errores operativos que facilitaron identificaciones y detenciones.

Tanto Alcalde Luján como Vázquez Camacho señalaron que las investigaciones mantienen abierta la hipótesis de que la participación del grupo delictivo identificado pudo haber sido únicamente operativa, es decir, que sus integrantes hayan sido utilizados por terceros para ejecutar el crimen debido a sus conocimientos, acceso a armas y capacidad logística.

El secretario de Seguridad Ciudadana explicó que hasta ahora está acreditada la participación activa de integrantes de esta organización criminal tanto en la ejecución material como en niveles superiores de coordinación y planeación del atentado; sin embargo, aclaró que todavía no es posible determinar si el propio grupo fue responsable intelectual del crimen o si actuó por encargo.

En tanto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina sostuvo que una de las principales líneas de investigación busca establecer quiénes estuvieron detrás de la contratación de los operadores criminales y cuál fue el móvil del ataque contra sus colaboradores.

“Lo que tenemos que seguir investigando, es quiénes fueron los que contrataron a estos operadores; quiénes fueron los que están atrás; cuál fue el móvil y quiénes fueron los que utilizaron a este grupo delictivo para llevar a cabo este crimen”, afirmó.