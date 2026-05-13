Wendy Chávez Villanueva, titular de la Unidad Especializada reveló que uno de los presuntos agentes fue captado el 16 de abril dentro de las instalaciones de la Fiscalía portando un arma larga

La presencia de cuatro presuntos agentes de la Central Intelligence Agency (CIA) de Estados Unidos, vestidas de civil y sin insignias oficiales, dentro del convoy que participó en el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, Chihuahua, así como sus visitas previas a instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, forman parte de las nuevas líneas de investigación abiertas, de acuerdo con Wendy Chávez Villanueva, titular de la Unidad Especializada para la Investigación de los hechos relacionados con el caso del narcolaboratorio de “El Pinal”.

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Chávez Villanueva informó que, derivado del análisis de videos de distintos puntos de vigilancia, se corroboró que estas cuatro personas se integraron al convoy desde su salida de la ciudad de Chihuahua el 16 de abril de 2026. Añadió que las imágenes muestran un patrón de convivencia e interacción informal entre los presuntos agentes, el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y otros integrantes de la Fiscalía General del Estado.

Detalló que las investigaciones han permitido establecer que estas personas acudieron en al menos dos ocasiones previas a la Fiscalía de Operaciones Estratégicas y estuvieron presentes horas antes de la salida del convoy rumbo al municipio de Morelos, lo que sugiere que mantenían reuniones con el citado funcionario y otros servidores públicos.

Además, señaló que uno de los presuntos agentes fue captado el 16 de abril dentro de las instalaciones de la Fiscalía portando un arma larga en posición vertical, aunque hasta el momento no se ha confirmado que la haya utilizado fuera del inmueble o durante el operativo.

Indicó que las imágenes analizadas muestran que estas personas convergían en distintos momentos en las inmediaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, sin que existan elementos que acrediten que desempeñaran funciones de mando, adiestramiento o instrucción reservadas a autoridades mexicanas.

Chávez Villanueva agregó que la Fiscalía General del Estado realizó solicitudes de información a la representación diplomática y consular de Estados Unidos, así como al Instituto Nacional de Migración, sin obtener hasta ahora respuesta formal sobre la identidad, situación migratoria o acreditaciones de estas personas. Precisó que dos de ellas aún no han sido identificadas oficialmente.

Asimismo, sostuvo que no existe registro de que el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación o algún otro servidor público hubiera solicitado autorización o informado sobre la incorporación de personas extranjeras al convoy oficial.

Finalmente, indicó que las investigaciones buscan determinar si estas personas desempeñaban actividades relacionadas con agencias de seguridad, consulares o diplomáticas estadounidenses, y señaló que las pruebas recientes podrían apuntar a la posible intervención o conocimiento de otros funcionarios de la Fiscalía General del Estado en el operativo.