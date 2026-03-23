Revisarán diputados minuta que elimina pensiones doradas: López Rabadán

Será decisión de las comisiones determinar si se le hacen cambios al documento, dice la presidenta de la Cámara de Diputados

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que la minuta para eliminar las llamadas pensiones doradas está en revisión y serán las comisiones las que decidan si se les hace algún cambio, pero aclaró que se tiene que respetar la Constitución y aseguró que recibirá a quienes quieran abordar este tema, ante la disposición que haría retroactiva esa medida.

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Al reiterar que en la dictaminación de la reforma electoral no habrá fast track y se respetará el reglamento, dijo que los diputados se mantendrán atentos para recibir de la colegisladora la minuta en esta materia.

“Siempre hay tiempo para hacer una reforma electoral que beneficie a la ciudadanía. Nunca habrá tiempo para una reforma electoral que lastime a la democracia”, señaló.

En entrevista, López Rabadán dijo por otro lado que la decisión del PAN de abrir todos sus espacios para candidaturas a cargos de elección popular es regresar al partido a sus orígenes y sentenció que le permitirá tener un mayor contacto con la ciudadanía.

“Todas las candidaturas se ofrecen a la ciudadanía para que las y los mejores ocupen al PAN como vehículo para acceder a los espacios públicos, a los espacios de poder y a la toma de decisiones que contribuyan a tener una mejor nación”, resaltó.

Es, insistió, una decisión histórica que permite a las y los mexicanos de bien, de trabajo y honestos que quieren cambiar a este país, ocupar espacios en el Congreso federal y los congresos locales, así como en alcaldías y gubernaturas.

“A mí me parece una gran definición porque necesitamos volver a conquistar los corazones de millones de mexicanos, porque el país necesita que haya contrapesos y necesita un Congreso, alcaldías y gubernaturas en donde haya representación plural. Y ya vemos que la pluralidad les hace bien a las naciones”, abundó.

López Rabadán subrayó que, si hay una persona que quiera defender a la patria, a la familia y a las libertades, cuenta con el PAN para mejorar las condiciones de seguridad, salud y educación en el país.

La diputada presidenta informó que esta semana la Cámara de Diputados sesionará tres días para abordar diversos temas en materia de pensiones, créditos fiscales, inversión en infraestructura, cultura, vivienda y el juicio contencioso administrativo, entre otros.