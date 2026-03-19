Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco-Servytur, planteó que la revisión debe preservar reglas claras y evitar nuevas barreras que encarezcan el comercio

Ante el arranque formal de la revisión del T-MEC, los empresarios, empresarias, empresas y negocios familiares de México respaldaron una revisión que fortalezca a Norteamérica como región productiva, que dé certidumbre a la inversión y proteja al empleo.

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Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), observó que este proceso ocurre en un momento de tensión comercial, de presiones arancelarias y competencia global cada vez más dura.

No obstante, dijo en conferencia de prensa, confiar en la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha definido la ruta de México “con firmeza, cabeza fría y visión de largo plazo“.

Señaló que México necesita un tratado fuerte, moderno y estable, por lo que espera que con las pláticas se prolongue la certidumbre de las inversiones que se tienen en México.

De ahí que planteó que la revisión deberá preservar reglas claras y evitar nuevas barreras que encarezcan el comercio, “porque cada fricción aduanera o arancelaria afecta al pequeño negocio, al consumidor y al empleo“.

De la Torre dijo esperar que el nuevo entendimiento fortalezca a la proveeduría regional y abra más espacios a la micro, pequeña y mediana empresa mexicana dentro de las cadenas de valor de Norteamérica, para que la integración regional “no sólo beneficie a las grandes empresas o grandes jugadores, sino también a quienes abren las cortinas todos los días”.

Consideró que el enfoque que se debe sostener entre los equipos de México y Estados Unidos es que sea un T-MEC “que dé confianza, que reduzca costos y fortalezca el mercado interno”, y confirme que México es y seguirá siendo un socio estratégico e indispensable para la región.

Por otro lado, Philippe Boulanger, vicepresidente de Salud Empresarial del organismo, presentó el Tercer Estudio de Digitalización PYMES 2026, del que se desprende que, si bien existe avance en digitalización, persisten brechas importantes que limitan el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente de las empresas y negocios familiares.

Así, destaca que 24.46% de las empresas no usa datos digitales o no sabe cómo hacerlo; sólo 14.82% se siente preparada ante cambios regulatorios, fiscales y laborales; 38.53% identifica la falta de capacitación como la principal barrera para digitalizarse y, 37.01% considera que los costos siguen siendo un obstáculo.