Ricardo Monreal advierte que PT debe asumir postura sobre la reforma electoral

La discusión en Cámara de Diputados sería hasta después de semana santa, si es que llega la minuta del Senado

Será responsabilidad del Partido del Trabajo explicar su postura frente al Plan B de la reforma electoral, después de que se comprometiera públicamente a apoyarlo, aseguró el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

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Luego de que las negociaciones entre los partidos políticos se empantanaron en el Senado de la República, el legislador federal precisó que en la discusión en Cámara de Diputados sería hasta después de Semana Santa y su posible votación, si es que llega en los próximos días la minuta de reformas constitucionales.

“Espero que la habilidad de Ignacio Mier se imponga en la negociación política interna, en el movimiento y en la coalición, para que pueda prosperar el Plan B que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero no tengo mayor información que la que se ha publicado en los últimos días, y que sé que todavía hay reuniones en estos momentos. Hay reuniones con los tres partidos, Morena, PT y Verde”, subrayó.

Por lo que se refiere al tema de la postura del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Monreal Ávila precisó que no pueden dar el voto antes de tiempo y será cuando llegue el dictamen cuando asuman una postura.

En este marco, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, informó que ya inició la inscripción de las y los aspirantes al proceso de selección de las tres personas que ocuparán las consejerías electorales del Instituto Nacional Electoral y agregó que la designación del Comité Técnico de Evaluación quedará esta semana.

“Hablé con los coordinadores para que si tienen alguna propuesta sobre los integrantes de este Consejo Técnico me la hagan llegar y votarla de manera conjunta en la Junta de Coordinación Política en los próximos días. Según la Constitución Política y la ley, la Comisión Nacional de Derechos Humanos propone a dos y nosotros a tres”, precisó.