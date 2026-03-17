Ricardo Monreal confirmó que la revocación de mandato no será incluida en el Plan B de reformas de Claudia Sheinbaum, que solo modificará cuatro artículos constitucionales

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dio a conocer que el paquete de reformas constitucionales que enviará este martes la presidenta Claudia Sheinbaum sólo tocará cuatro artículos de la Constitución y dejará pendiente la revocación de mandato y la postergación de las elecciones judiciales, que sigue valorando.

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A su salida de Palacio Nacional, tras la reunión semanal de evaluación, precisó que en esta parte del Plan B se tocará la reducción del presupuesto para los congresos locales, un tope para el número de regidores por ayuntamiento y el tope a los salarios públicos municipales y legisladores, para que no puedan ganar más que la presidenta de la República.

Asimismo, precisó que la presidenta todavía no sabe a qué Cámara la enviará, por lo que estarán atentos a recibir el documento para iniciar su análisis.