Afirmó que en la bancada de Morena no se ha discutido darle prioridad al tema; por su parte, Kenia López señaló que es necesario revisarlo

La iniciativa para posponer un año las elecciones judiciales, programadas para 2027, no ha sido abordado al interior de la bancada de Morena y se le dará el trámite normal, pues no se ha decidido que se le vaya a dar prioridad, aseguró el diputado Ricardo Monreal Ávila.

LEE ADEMÁS: Sheinbaum perfila a Lazzeri para la embajada en EU

Interrogado sobre la iniciativa en torno al poder Judicial que enlistaron legisladoras y legisladores de Morena, refrendó que se le va a dar el turno normal como legisladores. “Obviamente, será discutida en la Comisión de Puntos Constitucionales y será la mayoría la que determine su viabilidad.

Agregó que es respetable la posición de los diputados y senadores que presentaron la propuesta, pero será la comisión a la que sea turnada la que vote y tome la resolución sobre el curso que se le dará.

“Yo aquí voy a respetar. Si se presenta en la Cámara de Diputados esa iniciativa, voy a respetar a los diputados y senadores que la presenten y les daré el turno que corresponda como cualquier legislador, respetando su derecho a hacerlo. No lo habíamos discutido, pero lo podemos discutir”, dijo.

El también coordinador de la Junta de Coordinación Política precisó que las comisiones tienen la obligación de tratar de sacarla rápido, al igual que todas las iniciativas que se presenten.

“No se ha presentado nada y veo como una expectativa difícil de cumplirse de aquí al próximo miércoles. Hasta ahora no se ha puesto como prioritaria en dos sesiones que quedan, pero puede ser que, en el mes de mayo, todavía tenemos tiempo para legislar en materia electoral”, apuntó.

Monreal Ávila consideró que, en todo caso, en el mes de mayo, último mes que se pueden hacer cambios en materia electoral, se puede en cualquier momento llamar a un periodo extraordinario de sesiones, una vez que haya insumos para ello.

Por su lado, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseveró que la iniciativa está enlistada pero aún no se ha solicitado remitirla a comisiones y en tanto no lo soliciten a la mesa directiva estará enlistada y tendría la posibilidad de presentarla ante el pleno.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Luisa María Alcalde asume la Consejería Jurídica del Gobierno de México

“Si nos solicitan que se remita a comisiones, se hará. Evidentemente iría a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen y, como ustedes saben, pues tendríamos lo que resta de este mes y, en caso de que hubiera un periodo extraordinario, el próximo mes para resolver sobre la fecha”, puntualizó.

No obstante, consideró que sí es una gran oportunidad para analizar esa modificación para cambiar la fecha de la elección judicial, que está programada para 2027.