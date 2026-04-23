Ricardo Monreal obtiene calificación perfecta como docente en la UNAM

El legislador y docente-investigador de la UNAM fue evaluado por sus propios alumnos, quienes destacaron su capacidad para vincular la teoría con la práctica

De acuerdo con el Informe individual de evaluación docente 2026, realizado por la UNAM entre el alumnado, el diputado y académico Ricardo Monreal Ávila obtuvo una calificación de 10 en todos los rubros evaluados.

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El actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, quien se desempeña desde hace años como docente-investigador de la máxima casa de estudios, imparte actualmente la materia de Derecho Constitucional en el nivel de posgrado.

Dicha evaluación se realiza de manera periódica y anónima entre el estudiantado con el fin de mejorar los procesos educativos del Posgrado en Derecho. En esta última edición, los alumnos consideraron que el legislador merece la nota máxima basándose en los siguientes criterios:

Dominio de la materia: Conocimiento profundo de los temas constitucionales.

Conocimiento profundo de los temas constitucionales. Asistencia y puntualidad: Cumplimiento estricto de los horarios y constancia en el trabajo académico.

Cumplimiento estricto de los horarios y constancia en el trabajo académico. Metodología: Vinculación de la teoría con la práctica y estímulo a la investigación.

Vinculación de la teoría con la práctica y estímulo a la investigación. Ética y tolerancia: Desempeño ético frente al grupo y respeto a la pluralidad de opiniones.

Desempeño ético frente al grupo y respeto a la pluralidad de opiniones. Atención grupal: Capacidad para mantener el interés y orientar de manera efectiva al alumnado.

Con estos resultados, Monreal Ávila consolida su faceta académica a la par de su labor legislativa, destacando como uno de los perfiles mejor evaluados por la comunidad estudiantil de la UNAM en este ciclo escolar.