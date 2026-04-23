Arturo Chávez, Frida Gómez Puga y Blanca Cruz García aseguraron que actuarán con imparcialidad y en estricto apego a la ley

Ante el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López rindieron protesta como consejeros electorales para el periodo del 22 de abril de 2026 al 21 de abril del 2035, con lo que participarán en la organización de tres elecciones federales.

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Al tomar la palabra en esta primera sesión formal, los nuevos consejeros electorales se comprometieron a actuar con imparcialidad y apegados a la legislación, sin sesgos de ningún tipo.

Chávez López, personaje muy cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum desde sus tiempos de la Universidad, se describió como un luchador social y advirtió que se tiene que recuperar la historia democrática del país, recordando que hace 30 años el IFE adquirió autonomía y se convirtió en un pilar contra el autoritarismo.

El nuevo consejero subrayó que el INE debe caminar junto a las transformaciones sociales actuales y fortalecer su vínculo con la ciudadanía. “No podemos estar alejados de la ciudadanía, porque a ella nos debemos”, aseveró.

Chávez reivindicó su perfil ciudadano y académico, resaltando que el rigor científico, la innovación tecnológica y la honestidad intelectual deben ser pilares para consolidar la democracia y llamó a superar las lógicas de descalificación y fomentar una cultura de diálogo y respeto.

Arturo Manuel Chávez López tomó protesta como nuevo consejero del INE. | Foto: Cuartoscuro.com

Gómez Puga enfatizó que su nombramiento representa un honor y un compromiso público que exige integridad, carácter, sensibilidad y responsabilidad frente a la ciudadanía, pues la democracia es una construcción constante que requiere instituciones sólidas e inclusivas, guiadas por la legalidad y la ética.

Frida Denisse Gómez Puga tomó protesta como nueva consejera del INE. | Foto: Cuartoscuro.com

Resaltó que su llegada al INE marca un hecho histórico, al ser la primera mujer tamaulipeca en ocupar esta posición, lo que consideró un logro colectivo de generaciones de mujeres que han abierto camino en la vida pública.

En su discurso, enfatizó la necesidad de avanzar hacia una inclusión real y una igualdad sustantiva, reconociendo las diversas formas de exclusión que persisten en el país.

Cruz García acotó por su lado que el INE debe conducirse bajo los principios de legalidad, objetividad, independencia, imparcialidad, certeza, máxima publicidad, paridad y perspectiva de género y reconoció que es impostergable mejorar la percepción pública del INE para fortalecer la confianza de la ciudadanía, actores políticos y poderes públicos.

Blanca Yassahara Cruz García tomó protesta como nueva consejera del INE. | Foto: Cuartoscuro.com

Asimismo, advirtió que la legitimidad del INE depende no sólo del cumplimiento de la ley, sino de la confianza ciudadana, la cual “se construye lentamente, pero puede perderse en un instante”. Por ello, llamó a que cada decisión del consejo esté sustentada en principios éticos claros y en un compromiso genuino con el interés público.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, calificó la incorporación como el inicio de una nueva etapa y destacó que el reto es consolidar un INE para la ciudadanía, abierto y transparente.