Peleas de Ring Royale: horario, cartelera y dónde ver gratis este 15 de marzo

Ring Royale llega este 15 de marzo con una cartelera llena de influencers y celebridades. Aquí te decimos dónde ver las peleas EN VIVO y GRATIS online.

Este domingo 15 de marzo se celebrará el esperado Ring Royale 2026, un evento que combinará boxeo, entretenimiento y espectáculo con peleas entre famosos.

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El combate que más ha llamado la atención es el que protagonizarán Alfredo Adame y Carlos Trejo, quienes finalmente se enfrentarán en el ring tras años de polémica mediática.

La función se realizará en la Arena Monterrey, recinto que ya reportó boletos agotados desde inicios de mes debido a la gran expectativa que generó el evento entre los aficionados al espectáculo y el deporte.

Horario y sede del evento

El evento está programado para iniciar a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y reunirá a distintas figuras del entretenimiento, influencers y deportistas dentro del ring.

Fecha: domingo 15 de marzo

domingo 15 de marzo Hora: 18:00 horas

18:00 horas Lugar: Arena Monterrey

Peleas confirmadas en Ring Royale 2026

La cartelera contará con varios combates entre celebridades, destacando el duelo entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, considerado uno de los enfrentamientos más mediáticos del evento.

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Otros combates que formarán parte de la función incluyen Karely Ruiz vs Marcela Mistral, además del enfrentamiento entre Aldo de Nigris y Nicola Porcella.

La cartelera también contempla peleas como Abelito vs Bull Terrier, el combate entre Alberto del Río “El Patrón” contra Chuy Almada, y un duelo de boxeo en parejas entre La Kyliezz y Georgiana frente a Alexis Mvgler y Velvetine.

Interpretación del Himno Nacional

Antes de que comiencen las peleas, el Himno Nacional Mexicano será interpretado por la actriz y cantante Elaine Haro, quien será la encargada de abrir oficialmente la función con su presentación.

Este momento marcará el inicio de una velada que promete combinar deporte, espectáculo y entretenimiento para los seguidores del evento.

Dónde ver Ring Royale 2026 EN VIVO

La transmisión estará disponible a través de las cuentas oficiales de Ring Royale en Twitch, YouTube y TikTok, bajo el usuario @ringroyalefights, permitiendo que miles de espectadores sigan la función en vivo mediante streaming.