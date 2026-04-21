Rivalidad en llamas: Atlantis Jr. y Templario buscan frenar a Soberano Jr. y Averno

La tradición regresa al corazón del pancracio. La Arena México se reporta lista para otra noche vibrante de martes donde la intensidad de las rencillas personales y la técnica depurada se combinan para honrar al ring más emblemático del país. Bajo el sello del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), la cartelera de esta semana presenta un entramado de

La tradición regresa al corazón del pancracio. La Arena México se reporta lista para otra noche vibrante de martes donde la intensidad de las rencillas personales y la técnica depurada se combinan para honrar al ring más emblemático del país. Bajo el sello del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), la cartelera de esta semana presenta un entramado de duelos que han elevado la expectativa al máximo.

La lucha por la supremacía

El plato fuerte de la velada será un choque de relevos que echa chispas: Atlantis Jr. y Templario frente a Soberano Jr. y Averno. Esta rivalidad ha crecido de forma desmedida en las últimas semanas, mezclando la espectacularidad aérea del “Heredero de la Atlántida” con la rudeza estratégica del “Amo y Señor”. Cada caída suma tensión a una historia de odio deportivo que parece estar muy lejos de resolverse y que podría derivar en retos mayores.

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Poder rudo y vuelos espectaculares

En el turno semifinal, la agilidad de Flip Gordon, Xelhua y Star Jr. será puesta a prueba por la fuerza bruta de “El Galeón Fantasma”, integrado por Difunto, Barboza y Furia Roja.

Previamente, el evento especial promete ser una auténtica guerra de poder. Star Black, Fugaz y Explosivo tendrán la difícil tarea de frenar la potencia destructiva de El Terrible, quien llega cobijado por la presencia física de Elemental y Akuma.

Amazonas y talento en ascenso

La división femenil no se queda atrás. Las Amazonas del CMLL vuelven a escena con un choque de estilos: Marcela, India Sioux y Skadi se medirán ante la experiencia de Princesa Sugehit, quien lidera a Candela y Metálica. Cabe destacar que estas gladiadoras también verán acción en la segunda lucha de la noche, en un formato que busca consolidar el dominio de las rudas.

Por su parte, la tercera lucha presenta a los experimentados Felino Jr., El Cobarde e Hijo de Stuka Jr. frente a la peligrosa tercia de Espanto Jr., Raider y El Gallero, un duelo donde la rudeza clásica será el ingrediente principal.

La función arrancará con el ímpetu de la sangre nueva. Alexius y Péndulo se enfrentarán a una caída contra Poseidón y Makará, jóvenes que buscan encender la butaca desde el primer campanazo.

Con este programa, la Arena México vuelve a latir con fuerza, confirmando que los martes no son solo una costumbre, sino el escaparate más vigente de la mejor lucha libre del mundo.

Cartelera en Resumen: